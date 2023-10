Prefeitura de Osasco realiza Semana Lixo Zero 2024

Pelo terceiro ano consecutivo, a Prefeitura de Osasco realizará de 23 a 28/10 a Semana Lixo Zero, oficializada no calendário municipal através da Lei Nº 5.128/2021. O principal objetivo, segundo a Diretoria Geral de Gestão de Resíduos (DIGRES), é promover a reflexão acerca dos modos de consumo atual, com a produção excessiva de lixo proveniente, principalmente, de embalagens plásticas, e lançar desafios relacionados à não geração, redução, reutilização, reciclagem e manejo correto dos resíduos sólidos urbanos.

A programação da Semana Lixo Zero deste ano prevê uma séria de atividades, como a abertura oficial dia 23/10, na ETEC Dr. Celso Giglio, na Vila dos Remédios; o início do serviço de coleta seletiva no condomínio residencial Essenza, na região central; encontro sobre gestão do lixo hospitalar com profissionais da saúde; entrega da reforma de Ecoponto; início das obras do galpão da cooperativa de catadores do Portal D’Oeste; “Flash Mob” temático no Centro de Osasco, palestras em escolas profissionalizantes, ações diversas de educação ambiental, revitalização de ponto de descarte irregular de lixo e entulho, dentre outros.

As atividades têm a coordenação da Secretaria de Serviços e Obras, por meio da DIGRES, e contam com o apoio e participação da Secretaria de Saúde (SS), Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), e Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (SETRE).

De acordo com Ludmila Vitor, assessora da DIGRES, “neste ano, a Semana Lixo Zero dará ênfase à gestão e manejo dos resíduos dos serviços de saúde, decisão tomada pela Câmara Técnica de Resíduos Sólidos do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA). Osasco gera, todos os meses, cerca de 140 toneladas de resíduos dos serviços de saúde (RSS), volume coletado em cerca de 1.000 (mil) endereços espalhados pelo município”, afirmou Vitor.

Uma das atividades previstas é o encontro “Resíduos Sólidos nos Serviços de Saúde: um compromisso com a saúde e o meio ambiente”, que contará com representantes do setor.

Para a secretária adjunta de Saúde, Suzete Franco, “debater a gestão do lixo hospitalar é fundamental para a compreensão da sua importância e para o aperfeiçoamento do seu gerenciamento. Todos os dias é gerado um volume significativo de resíduos dos serviços de saúde, e é nosso dever tratar essa matéria com a responsabilidade que ela exige”, completou Franco.

Segundo a Secretaria de Serviços e Obras, a programação também contará com diversas palestras, numa parceria entre a administração e a academia. De acordo com Paula Abreu, Diretora de Tratamento e Destinação da DIGRES e uma das coordenadoras da Semana Lixo Zero, “inúmeras palestras estão previstas. Elas devem acontecer na ETEC, SENAC, Escola de Enfermagem Clara Luz, dentre outros. Também estamos preparando uma novidade, que é um “Flash Mob” no Centro de Osasco, que deve surpreender aos que tiverem a oportunidade de acompanhar”, comentou Abreu.

Para o secretário de Serviços e Obras, Waldyr Ribeiro, “essa é a terceira Semana Lixo Zero que realizamos. A inclusão do tema no calendário oficial do município é importante porque estimula o debate acerca dos modos de consumo e da geração excessiva de lixo por nossa sociedade, bem como da forma como realizamos o manejo desses materiais”, finalizou Ribeiro.