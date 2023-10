Prefeitura executa serviços de zeladoria no Jardim D’Abril e Adalgisa

Marco Borba

Caio Henrique

A Prefeitura de Osasco promoveu terça-feira, 17/10, na Emef Anézio Cabral (Rua Venezuela, 155), reunião com moradores do Jardim D’Abril e Adalgisa, para informar sobre as ações de zeladoria que ocorrerão nesses bairros até o final desta semana. Entre os serviços estão tapa-buraco, poda de árvores, sinalização viária, remoção de entulho e veículos abandonados em vias públicas.

Durante o encontro, secretários municipais explicaram aos presentes sobre os serviços a serem executados e acolheram sugestões e reivindicações sobre melhorias nos bairros. Também informaram sobre as benfeitorias já executadas na localidade, como as reformas da CEMEI Cristiane Aparecida de Oliveira Braga e da CEMEI Nelly Guizi Oliva e da Arena Santa Cruz, que recebeu gramado sintético, nova iluminação, alambrados, vestiários, academia ao ar livre e arquibancadas.

Por meio de parceria entre Prefeitura e governo do Estado, o Jardim D’Abril passou a contar com a 2ª Companhia do 14º Batalhão da Polícia Militar.

Além dos serviços de zeladoria, a Prefeitura realiza obras em diversos pontos da cidade, como canalização de córregos (Rochdale, Helena Maria e Quitaúna) e está construindo o Hospital da Criança e da Mulher (Jardim Piratininga).

No próximo ano também estão previstos a reforma do Terminal Rodoviário, em Presidente Altino, e início das obras de construção da terceira ponte ligando a zona Norte ao Centro (entre o final da Avenida Brasil e Avenida Marechal Rondon).