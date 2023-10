SETRE e Instituto Criar abrem inscrições para curso de audiovisual e de tecnologia

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda, em parceria com o Instituto Criar de TV e Cinema, abriu inscrições até 30/10, para o curso de audiovisual e tecnologia. Serão ofertadas 25 vagas para jovens entre 17 e 20 anos, que estejam desempregados e que tenham concluído (ou estão concluindo em 2023) o Ensino Médio.

O curso é gratuito e integra o Programa Bolsa Trabalho (PBT), voltado à execução de políticas públicas visando a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Quem faz o curso recebe bolsa-auxílio no valor de até um salário mínimo.

O curso será oferecido pelo período de 11 meses, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17 horas. O candidato pode escolher um dos seguintes temas para estudo: Fotografia, Áudio, Direção de Arte, Produção, Pós-produção, Tecnologia ou Roteiro. As aulas teóricas e práticas ocorrerão na sede do instituto, localizada na Rua Solon, 1121, Bom Retiro, e as atividades de habilitação em local de trabalho (nas unidades da prefeitura).

As inscrições devem ser feitas acessando o link (entre nesse link e clique no botão “mapa do site”, depois “trabalho e renda” e, em seguida, no botão “programa bolsa trabalho”).

Para participar, os candidatos precisam pertencer à família de baixa renda (até meio salário-mínimo por pessoa) e morar em Osasco há no mínimo 2 anos.

Para mais informações, o interessado pode acessar o edital do curso publicado em 6/10 na Imprensa Oficial do Município de Osasco (acesse aqui). As dúvidas relativas ao Edital ou como fazer a inscrição, serão respondidas pelo e-mail: [email protected] aos cuidados da comissão de seleção.

Caso o candidato precise de auxílio para realizar sua inscrição, poderá comparecer em qualquer unidade de atendimento dos Portais do Trabalhador com toda a documentação necessária, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

Confira os endereços:

Unidade centro: Rua Fiorino Beltramo, 300, Centro

Unidade zona Norte: Av. Presidente Costa e Silva, 372, Helena Maria

Unidade zona Sul: Av. Sarah Veloso, 106 – Jardim Santo Antônio