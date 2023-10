Osasco promove 1ª Conferência Municipal sobre Direitos das Pessoas com Deficiência

Olga Liotta

Caio Henrique

Com o intuito de estabelecer metas e prioridades, além de fomentar um espaço inclusivo de discussão, foi realizada em Osasco dia 24/10 a primeira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, promovida pela Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência da Prefeitura de Osasco (SEPCD) e o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência de Osasco (COMPED).

Sob o tema “O cenário atual e futuro na implementação dos direitos da pessoa com deficiência: Construindo um Brasil mais inclusivo”, o evento reuniu diversas pessoas no auditório do Centro de Formação dos Professores, no Centro, para amplas discussões ao longo do dia e votação das propostas dos eixos temáticos apresentados.

O encontro contou ainda com a eleição dos delegados que representarão o município na VI Conferência Estadual dos direitos das pessoas com deficiência. Teve também uma apresentação cultural dos alunos da AMME Osasco (Associação Mantenedora de Mães Especiais).

“Estamos num município que tem muitos desafios no universo da pessoa com deficiência, e essa conferência é um canal para dar voz às famílias, para que as pessoas com deficiência tenham seus diretos garantidos, ocupem seus espaços e exerçam a cidadania”, declarou o secretário Salomão Junior (Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência).

Maria José A. Bonfim, 47, moradora do Novo Osasco, e mãe da Mariana A. Silva, de 25 anos, que tem paralisia cerebral, participou da conferência e destacou suas expectativas em relação ao evento. “Desejo que as discussões conduzam a melhorias concretas para as pessoas com deficiência. Ainda falta suporte integral para os deficientes, apesar dos progressos realizados. Precisamos expandir os serviços e a equipe de profissionais. Estou ansiosa para identificar as demandas e vê-las implementadas de fato, como o Servindo, serviço de atendimento especial gratuito porta a porta, que tem sido excepcional desde o início”.

Durante a conferência, cinco eixos fundamentais foram planejados, definidos pela Comissão Organizadora Estadual, abordando estratégias para aprimorar o controle social, o acesso às políticas públicas, o financiamento dos direitos das pessoas com deficiência, a cidadania e a acessibilidade, além dos desafios para a comunicação universal relacionados à informação tecnológicas e campanhas educativas de conscientização contra o capacitismo.

Prestigiaram o evento os vereadores Ralfi Silva e Laércio Mendonça, o secretário de Planejamento e Gestão, Eder Máximo, Laura Sofia, secretária mirim da Pessoa com Deficiência, Douglas A. Lutz, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB Osasco, entre outros representantes e autoridades.