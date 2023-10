Prefeitura celebra formatura de participantes do Programa Famílias Fortes  

Lays Mantovane

Fernanda Cazarini e Eduardo Soares

A Secretaria da Família, Cidadania e Segurança Alimentar da Prefeitura de Osasco (Sefam), realizou na última terça-feira, dia 17/10, no Centro de Formação de Professores de Osasco (Cefor), a cerimônia de entrega dos certificados das primeiras famílias que concluíram o curso do Programa Famílias Fortes.

O prefeito Rogério Lins e a vice-prefeita, Ana Maria Rossi, prestigiaram o evento, entre demais autoridades, como vereadores, secretários municipais e o deputado estadual, Rogério Santos, e o deputado estadual, Gerson Pessoa, representado por seu assessor, Ricardo Fernando.

O programa visa promover o bem-estar dos membros da família, fortalecendo os processos de proteção e construção de resiliência familiar e reduzindo os riscos relacionados a comportamentos problemáticos na adolescência (consumo de álcool e outras drogas, abandono escolar, envolvimento em delitos etc).

No curso, os pais aprenderam a esclarecer as expectativas, a usar práticas disciplinares apropriadas, a gerenciar emoções fortes em relação aos filhos e a se comunicar de maneira eficaz. Já os filhos aprendem habilidades para interação pessoal e social, como, ter metas que deem sentido à vida, seguir regras, reconhecer as dificuldades e qualidades dos pais, lidar com a pressão dos amigos, saber identificar modelos positivos e ajudar os outros.

A formatura celebrou a conclusão do 1° ciclo do programa e reconheceu as conquistas e esforços das famílias envolvidas. Essa é uma iniciativa positiva para fortalecer a comunidade e promover o desenvolvimento das famílias em Osasco.

“É muito gratificante ver a dedicação das famílias ao Programa e poder ouvir os seus relatos de como os encontros do Famílias Fortes contribuíram para melhorar o relacionamento em casa”, ressaltou o secretário da Família, Marcelo Couto Dias