Osasco inicia a implementação de programa de parentalidade para a primeira infância

Lays Cabral

Sefam/PMO

Nos dias 8 e 9 de novembro, 20 profissionais da Prefeitura de Osasco receberam o treinamento teórico para atuarem como facilitadores do Programa ACT – Para Educar Crianças em Ambientes Seguros (versão brasileira). Desenvolvido pela Associação Americana de Psicologia (APA) para pais ou responsáveis de crianças de 0 a 8 anos, o programa visa o fortalecimento da família e a melhora das competências parentais, por meio de 8 encontros com duração aproximada de 2 horas cada.

Esse programa foi projetado para aprimorar as práticas parentais por meio da disseminação de conhecimentos sobre: (a) desenvolvimento infantil e fatores de risco e proteção; (b) práticas parentais efetivas; (c) regulação emocional e comportamental dos cuidadores; (d) a importância da participação nos esforços na comunidade para prevenir a violência sendo, inclusive, recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma intervenção efetiva para prevenção da violência.

A partir desta semana (14/11) o Programa ACT começará a ser aplicado em 20 creches da rede municipal de ensino, num trabalho coordenado pela Secretaria da Família, Cidadania e Segurança Alimentar (Sefam) com o apoio da Secretaria de Educação (SED).

Confira as Unidades Educacionais em que o programa será aplicado:

Zona Norte: Creche Joaquina França Garcia, CEMEI Wilma Foltran Portella, CEMEI João de Farias, CEMEI Fortunato Antiório, Cemeief Darcy Ribeiro, FITO ZN – Guaçu Piteri, Cemei Lourdes Cândida, Creche Ida Belmonte Bicoula, e Creche Silvia Ferreira Farah.

Zona Sul: Creche Hilda Marins, Creche Lar da Infância, Creche Recanto Alegre, Creche José David Binsztajn, CEMEIEF Alipio Lavoura, CEMEI Maria Conceição da Silva Paixão, CEMEIEF Maria Tarcilla, Creche Inês Sanches, Creche Nelly Grizzi Oliva, Céu José Saramago, e Creche Giuseppa.

“A implementação de mais um programa de fortalecimento dos vínculos familiares, agora com foco nos pais ou responsáveis por crianças na primeira infância, consolida o compromisso do município de Osasco com as famílias”, destacou o secretário da Família, Cidadania e Segurança Alimentar, Marcelo Couto Dias.

Estudos

Os estudos realizados no Brasil evidenciaram efetividade do programa ACT – Para Educar Crianças em Ambientes Seguros para melhorar as práticas parentais das participantes, pois demonstraram melhora do estilo e comportamento parental e monitoramento da mídia eletrônica de mães recrutadas em escolas públicas e filantrópicas e em núcleos de saúde da família, além de melhora nas práticas de regulação emocional/comportamental, disciplina positiva e comunicação.

Tem sido implementado em diversos países, como Estados Unidos, Brasil, Bósnia, Colômbia, Croácia, Equador, Grécia, Guatemala, Japão, Peru, Portugal, Taiwan e Turquia.