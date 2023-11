Espaço Cultural Grande Otelo é reaberto após ampla reforma

Marco Borba

Fernanda Cazarini

A Secretaria de Cultura da Prefeitura de Osasco promoveu quinta-feira, 23/11, cerimônia de reabertura do Espaço Cultural Grande Otelo (Rua Dimitri Sensaud de Lavoud, 100, Vila Campesina).

Fechado desde 2018, o local passou por ampla reforma com a troca das redes elétrica e hidráulica, de piso, novas instalações sanitárias, ar-condicionado, novo camarim, novo revestimento acústico, portas corta-fogo, carpetes, rampas para facilitar a acessibilidade de cadeirantes e novas poltronas.

Participaram do evento o prefeito Rogério Lins, os secretários Paulinho Samba de Rua (Cultura), Waldyr Ribeiro (Serviços e Obras), Sérgio Di Nizo (Governo), e o artista Ruben Pignatari, representando a arte cênica e comunidade artística da cidade.

“Uma de nossas missões enquanto governo é zelar pelos espaços culturais de nossa cidade. Falar em inclusão é promover essas mudanças. Em breve teremos também a reformulação da Escola de Artes (César Antônio Salvi) e da Biblioteca Municipal (ambas na Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 360, Centro). Até o fim desse nosso ciclo de governo também queremos recuperar o nosso museu, que simboliza a história de nossa cidade”, disse Lins.

Segundo Paulinho Samba de Rua, com a reforma o Grande Otelo terá como principal vertente as produções audiovisuais. “Mas teremos também atividades musicais, teatro. Com a reabertura, a cidade volta a ter mais um espaço para as apresentações da nossa comunidade artística”, disse o secretário.

Artista icônico da cultura osasquense, Ruben Pignatari se emocionou ao relembrar a história de criação do Espaço Cultural Grande Otelo, constituído por lei municipal em junho de 1994. “É com muita alegria que vejo a reabertura desse importante espaço cultural da cidade. É um renascimento e vai voltar a desenvolver a arte, o entretenimento e também a reflexão”, disse.