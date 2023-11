Prefeitura e PM inauguram nova sede da 3ª companhia do 14º BPMM

Juliana Oliveira

Imagens: Caio Henrique

A Prefeitura de Osasco, em parceria com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, inaugurou na sexta-feira, 24/11, a nova sede da 3ª Companhia do 14º BPM/M. A solenidade contou com a participação do secretário de Segurança Pública do Estado, Capitão Guilherme Derrite; do prefeito de Osasco, Rogério Lins; dos deputados estaduais Gerson Pessoa e Rogério Santos; do comandante do 14º BPM/M, Coronel Keida; do secretário de Segurança e Controle Urbano (Secontru), Coronel José Virgolino; e do comandante geral da GCM, inspetor regional Miguel Maidana. Na ocasião, o prefeito foi homenageado e recebeu do secretário Capitão Derrite a medalha Centenária do 14º Batalhão da Polícia Militar.

A obra contou com investimento de R$ 1,8 milhão por parte da Prefeitura e R$ 500 mil por meio de emenda parlamentar do secretário Guilherme Derrite, quando era deputado federal.

O secretário Capitão Derrite disse que voltar para o 14º Batalhão o fez lembrar boa parte de sua juventude. “Dediquei madrugadas trabalhando pela população paulista. Esta parceria com a Prefeitura de Osasco traz uma alegria ainda maior. Desejo que todos os policiais continuem realizando este trabalho, que é mais do que fundamental para a sociedade. Vocês estão dando um show na segurança pública. Vocês fazem a diferença no dia a dia da população paulista”.

Em sua fala, o comandante Keida agradeceu a parceria com o prefeito Rogério Lins e destacou. “Tenho certeza que o senhor é um dos prefeitos que mais apoiam a PM e as forças de segurança no Estado. Agora, com a nova sede, os policiais terão um ambiente mais confortável e adequado para exercer suas funções, o que permitirá maior eficiência no policiamento ostensivo e preventivo da região. É um espaço digno“.

A 3ª Cia conta atualmente conta com 150 policiais militares, abrange a região central e os bairros Vila Militar, Pestana, São Pedro, Industrial Centro, Km 21, Cidade das Flores, Jardim das Flores, Km 18, Jardim Wilson, Conjunto Hervy e Presidente Altino.

O prefeito Rogério Lins destacou a importância da entrega da nova sede da 3ª Cia para a cidade e para a instituição família, e pediu uma salva de palmas em agradecimento ao efetivo que sai todos os dias de suas casas para garantir a segurança da população. “Em um passado não tão distante se jogava toda a responsabilidade da segurança pública para o Governo do Estado, mas durante a minha gestão, decidimos dar as mãos e trabalhar juntos. Hoje estamos entregando um desejo histórico de toda essa região, porque estamos na divisa com Carapicuíba e sempre foi uma região desafiadora no quesito segurança pública”.

“Em Osasco nós estamos próximos de ter triplicado os nossos investimentos em segurança pública e tem se tornando referência também na formação da segurança pública regional. Essa é nossa missão, esse é o nosso desafio e assim eu reforço e reafirmo o meu compromisso com a família, com a nossa cidade e com a segurança pública. Que Deus abençoe cada uma das senhoras e cada um dos senhores dentro e fora do fardamento”, concluiu o prefeito.

Participaram do evento, os secretários municipais de Osasco, Sérgio Di Nizo (Governo), Thiago Silva (Comunicação), José Carlos Vido (Assistência Social), Lau Alencar (Transporte e Mobilidade Urbana), Luciano Camandoni (Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico), Gelso Lima (Emprego, Trabalho e Renda), Rodolfo Cara (Esporte, Recreação e Lazer), Waldyr Ribeiro (Serviços e Obras), Ribamar Silva (Casa Civil) e Fábio Grossi (Chefe de Gabinete), o secretário adjunto da Secontru, Adilson Moreira, o presidente da Câmara, Carmônio Bastos, os vereadores Laércio Mendonça, Rodrigo Gansinho, Josias da Juco, Délbio Teruel, Ana Paula Rossi e Paulo Júnior, o delegado seccional de Osasco, José Flamínio Ramos Martins, entre outras autoridades.