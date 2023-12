Osasco realiza 1º Cão Natal

O Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal, da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), da Prefeitura de Osasco, realiza domingo, 10/12, das 9h às 11h, o 1º Cão Natal da cidade. A ação acontece no Pet Parque da Vila Yara (Avenida Franz Voegeli, 930).

O evento contará com desfile e premiação das melhores fantasias, estande de parceiros, sorteio de brindes (para cães e gatos) e troféu para os premiados.

Os interessados em participar podem se inscrever por meio do site oficial clique aqui.

Somente participarão do desfile e do sorteio de brindes àqueles que estiverem cadastrados no site.

O 1º Cão Natal visa ainda a arrecadação de 1kg de ração canina ou felina para atender as demandas das redes protetoras e ONGs locais, bem como alimentar o banco de ração municipal.

Será um momento de lazer em família acompanhado dos nossos melhores amigos. Participem!

Serviço

1º Cão Natal de Osasco

Dia: 10/12 (domingo)

Horário: das 9h às 11h

Local: Pet Parque Vila Yara

Endereço: Avenida Franz Voegeli, 930

Ingresso Solidário: doação de 1kg de ração canina ou felina