PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO ATRAI MULTIDÃO

Secom/PMO

O cenário “instagramável” em frente à Prefeitura de Osasco (Avenida Lázaro de Mello Brandão, Vila Campesina) tem atraído multidões.

Inaugurada em 20 de novembro, a iluminação de Natal, batizada de Natal Encantado de Osasco, reúne a Casa de Papai Noel e a Casa Encantada, ambas com jatos de neve e o presépio animatronic com imagens cristãs.

O túnel iluminado e musical, a rampa de skate com trenó e rena, o balão com cestos para tirar fotos são outras atrações, além dos portais iluminados, carrossel e pula-pula para a diversão das crianças, além da decoração da fachada do Paço Municipal e vegetação do entorno, que criaram o clima perfeito para as disputadas selfies dos visitantes. No espaço também foi montada uma praça de alimentação.

PROGRAMAÇÃO DO NATAL ENCANTADO

Iluminação Todos os dias, das 19h às 7h Até dia 8/1/24

Casa de Papai Noel Sex/Dom, das 19h às 22h – Sábado 18h às 22h + Foto gratuita com Papai Noel

Casa Encantada Sex/Dom, das 19h às 22h – Sábado 18h às 22h

Túnel Musical Ligado Todos os dias, das 19h às 7h

Carrosel Sex/Sáb/Dom, das 19h às 22h

Presépio animatronic Todos os dias, das 19h às 7h

Gratuito