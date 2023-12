Colaboradores que atuarão no PS Osmar Mesquita participam de integração

Elisangela da Silva

Caio Henrique

Aconteceu quinta-feira, 07/12, a integração dos novos funcionários que vão atuar no Pronto-Socorro Dr. Osmar Mesquita (Rua Maria de Carvalho Lima, 363 – Jardim Helena Maria – zona Norte). A capacitação foi no CEFOR (Centro Municipal de Formação Continuada dos Profissionais da Educação), no Centro.

O evento contou com as presenças do prefeito de Osasco, Rogério Lins, do secretário municipal de Saúde, Dr. Fernando Machado Oliveira, da secretária adjunta, Suzete Souza Franco, da diretora geral e financeira, Ana Carolina Rizo, e outros diretores do Instituto Alpha, Organização Social Civil (OSC) responsável pela contratação dos profissionais que vão atender no hospital.

A inauguração da reforma do novo Pronto-Socorro Dr. Osmar Mesquita será entregue à população ainda neste mês. Ao todo, 130 novos colaboradores diretos (entre administrativos e de saúde) foram integrados e iniciarão a capacitação técnica, dentro na unidade de saúde, na próxima segunda-feira, 11/12. Além dos colaboradores diretos, o local terá entre 50 e 60 postos de trabalho indiretos.

Em sua fala, o prefeito Rogério Lins destacou a relação de confiança entre a gestão municipal e os novos colaboradores. “Eu vim aqui, primeiro, agradecer vocês por estarem conosco. Essa é uma relação de dupla confiança. Vocês confiando trabalhar com a gente e a gente confiando em ter vocês como nossos colaboradores”.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Fernando Machado Oliveira, deu boas-vindas aos novos funcionários e destacou: “A gente está aqui para construir um futuro melhor e deixar um legado, e como é que a gente faz isso: transformando a instituição numa coisa melhor pra gente”, disse.

Já a diretora geral e financeira do Instituto Alpha, Ana Carolina Rizo, celebrou a parceria com a Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde. “É uma honra realmente estarmos aqui e trabalharmos em conjunto. Vamos fazer um trabalho de excelência para atender todos os munícipes que necessitam desse serviço”, concluiu.