Show de Alexandre Pires atrai multidão e fãs de vários estados para Osasco

Milhares de pessoas estiveram em Osasco no domingo, 10/12, prestigiando o show de Alexandre Pires, que se apresentou no palco do Natal Encantado, na Vila Campesina. O público cantou e relembrou os diversos hits de sucesso do cantor, compositor e multi-instrumentista brasileiro dos gêneros pop, pop latino, samba e pagode romântico.

O show incluiu clássicos dos anos 90, período em que Pires integrava o grupo de pagode Só Pra Contrariar, tais como “Mineirinho”, “Sai da Minha Aba”, “Domingo”, “Cheia de Manias”, “Depois do Prazer”, “Que Se Chama Amor”, “Outdoor”, “Você Virou Saudades”, “Nosso Sonho Não É Ilusão”, entre outras, que foram apreciadas pelos fãs presentes.

Antes da performance de Alexandre Pires, o grupo Mulekagem realizou a abertura do Natal Encantado, apresentando também os seus maiores sucessos.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, tiveram a oportunidade de conversar com os músicos antes do show. Lins agradeceu à Radio Massa FM pelo presente para Osasco, destacando que o show não teve custos para os cofres públicos. O evento contou também com a presença de vereadores, secretários municipais, o deputado estadual Gerson Pessoa e outras autoridades locais.

Mirelli Dalonzo, que acompanha a carreira do cantor desde os 18 anos, é mineira, mora em São Paulo há alguns anos e integrou o fã-clube do cantor em 2021.

“Fiz aniversário ontem, 9/12, e consegui ser sorteada para tirar uma foto com ele no camarim. Foi um presentão, pois tem 24 anos que acompanho ele e as músicas que mais marcaram a minha vida são: ‘Depois do Prazer’, ‘Tira ela de mim’ e ‘Só por um momento’”, comemorou.

As amigas, Alessandra Oliveira, de Osasco, e Alzira Lima, de Barueri, enfrentaram a chuva e ficaram até o final do show. “Foi como reviver toda a minha adolescência. Simplesmente amo Alexandre Pires”, comentou Oliveira.

Além da capital e de Osasco, vieram fãs de diversas regiões, incluindo Minas Gerais/MG, Rio de Janeiro/RJ, Guarulhos, Santos, Jundiaí, Campinas/SP, entre outros.

Os shows com Mulekagem e Alexandre Pires integraram as atrações principais do Natal Encantado de Osasco, inaugurado no dia 20 de novembro. Toda a ação contou com o suporte da GCM, Demutran e SAMU.

Natal Encantado de Osasco

Conhecido pela tradicional iluminação natalina, atrai diariamente uma multidão de famílias da cidade e região, inclusive finais de semana. As Casas do Papai Noel e a Encantada, ambas com jatos de neve, e o presépio animatronic com imagens cristãs, além do carrossel e pula-pula, fazem a diversão de todos os visitantes.

Os cenários instagramáveis complementam a atmosfera festiva com o túnel iluminado e musical, decoração de trenó e rena na rampa de skate, o balão com cestos, além dos portais iluminados, além da decoração da fachada do Paço Municipal (Avenida Lázaro de Mello Brandão) e do Viaduto Metálico.

Programação do Natal Encantado

Iluminação: todos os dias, das 19h às 7h (até dia 8/1/24)

Casa de Papai Noel: Sex/Dom, das 19h às 22h – Sábado 18h às 22h + Foto gratuita com Papai Noel

Casa Encantada: Sex/Dom, das 19h às 22h – Sábado, das 18h às 22h

Túnel Musical: ligado todos os dias, das 19h às 7h

Carrosel: Sex/Sáb/Dom, das 19h às 22h

Presépio animatronic: todos os dias, das 19h às 7h

Palco: atrações as sextas, sábados e domingos a partir das 18h.

Todas as atrações são gratuitas