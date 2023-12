EcoOsasco realiza Carreata de Natal nessa quarta-feira, 13/12, a partir das 19h

A EcoOsasco, por meio da Marquise Ambiental, empresa parceira da Prefeitura de Osasco, realizará a Carreata de Natal nessa quarta-feira, 13/12, a partir das 19h. O comboio de caminhões de coleta domiciliar do município, especialmente decorados e iluminados, partirá da garagem da empresa, na Rua Manoel Antônio Portela, em Presidente Altino, em direção ao Viaduto Metálico, com passagem pelo Paço Municipal, palco do Natal Encantado, na Avenida Lázaro de Mello Brandão.

Esse é o terceiro ano consecutivo que a EcoOsasco promove a carreata de Natal em Osasco e será a primeira vez que a ação acontece simultaneamente também em diversas outras cidades brasileiras onde a Marquise Ambiental tem atuação.

Na sequência, os caminhões seguem para o setor de coleta para dar início aos trabalhos.

Serviço

Carreata de Natal EcoOsasco

Data: Quarta-feira, 13 de dezembro, a partir das 19h

Trajeto:

Saída: Rua Manuel Antônio Portella – Presidente Altino (garagem da EcoOsasco)

Segue na direção oeste na Rua A, em direção ao Viaduto Único Gallafrio

Viaduto Único Gallafrio

Avenida Presidente Altino

Segue sentido Avenida Manoel Pedro Pimentel

Avenida Franz Voegeli

Avenida dos Autonomistas

Avenida Lázaro de Mello Brandão