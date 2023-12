Entrega de pista de skate teve até padre nas manobras

Texto: Marco Borba

Fotos: Eduardo Soares, Fernanda Cazarini e Caio Henrique

A comunidade do skate está em festa. No sábado, 16/12, a Prefeitura de Osasco entregou a reforma da pista de skate Chebainas, no Jardim Bela Vista, zona Sul da cidade. A reforma foi feita pelas secretarias de Obras, Esportes, e Planejamento e Gestão, após consulta pública que envolveu moradores do bairro e praticantes do esporte, agora modalidade olímpica.

Na reforma, todo o piso foi trocado (concreto armado), foram instaladas novas rampas e corrimãos para manobras, nova iluminação e melhorias nos banheiros.

Segundo explicou o professor de skate dos dois CEUs das Artes (Bonança e 1º de Maio), Márcio Meiado, a pista de skate do Bela Vista, tem formato olímpico e servirá não só para a prática, mas também para treinamentos. “Ficou bacana, a galera gostou. Está de acordo com as expectativas”.

A pista conta com um micro ramp, uma street (rua, em inglês; trecho curto de pista sem obstáculos), e um bowl (espécie de concha ou piscina oval), que conta com pequeno obstáculo lateral em seu interior para o skatista dropar (iniciar a descida da rampa em cima do skate).

A cerimônia de entrega da obra, que contou com as presenças do prefeito Rogério Lins, do deputado estadual Gerson Pessoa, secretários municipais e vereadores, arrastou uma legião de skatistas para a praça esportiva.

“Ficou show. Moro no Parque Continental e frequentava aqui desde antes da reforma. Estava todo mundo ansioso. Tomara que as pistas de outros bairros também sejam reformadas para a gente não precisar ficar se deslocando”, disse Enrico Tonato Fabiano Ribeiro, 16 anos.

“É gratificante entregar obras que ajudam a melhorar a vida das pessoas. E o esporte também tem essa missão, que é levar entretenimento e coisas saudáveis para os nossos jovens”, disse Rogério Lins.

Na cerimônia também houve um breve ato ecumênico celebrado pelo padre Beto, que para surpresa do público, também é skatista e chegou ao local “montado” em seu skate. Após o ato, claro, pegou seu equipamento e se juntou aos demais nas manobras radicais.