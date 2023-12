Osasco junta-se a 110 cidades da América Latina e filia-se ao ICLEI

Beatriz Sanchez

SECOM/PMO

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), filiou-se ao ICLEI – Governos Locais para Sustentabilidade. A instituição atua em toda América Latina com mais de 110 associados dentre cidades e governos estaduais, fomentando políticas de sustentabilidade e impulsionando a ação local para o desenvolvimento sustentável de baixo carbono, baseado na natureza e resiliente as mudanças climáticas.

A filiação do município de Osasco é relevante já que o desenvolvimento econômico da cidade deve estar alinhado com uma implementação de ações sustentáveis focadas na adaptação da cidade aos efeitos adversos das mudanças climáticas, como as fortes chuvas e aumento da temperatura, bem como a manutenção da biodiversidade do território.

A adesão à associação coloca o município dentro de um sistema de networking entre governos locais e internacionais preocupados e interessados na reversão dos efeitos das mudanças climáticas, além de garantir a participação em uma rede global com acesso a especialistas que podem beneficiar o processo de desenvolvimento de planos sustentáveis para a cidade.

Para o secretário da pasta, Cláudio Henrique da Silva, outro fator positivo é que Osasco pode se tornar ainda mais atrativa para uma rede de investidores que procuram adequar seus investimentos com organizações governamentais conscientes sobre a tomada de medidas sustentáveis.

De acordo com Beatriz Sanchez, gestora ambiental, a “filiação é essencial para desenvolver políticas ambientais mais robustas e contínuas, principalmente ajudando a Secretaria de Meio Ambiente a cumprir o convênio firmado em 2022 com o Ministério de Meio Ambiente, por intermédio do Fundo do Clima, para mitigação das emissões de gases poluentes e a adaptabilidade dos ecossistemas às mudanças climáticas”.