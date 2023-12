Fundo Social entrega brinquedos aos alunos da rede municipal de ensino

Elisangela Silva

Caio Henrique, Fernanda Cazarini e Eduardo Soares

O Ginásio Esportivo José Liberatti, em Presidente Altino, viveu momentos de muita alegria e festa nos dias 19 (terça-feira) e 20/12 (quarta-feira), com o início da entrega dos presentes da ação Sonhos de Natal, do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Osasco, em parceria com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer.

Alunos de várias escolas da rede municipal de ensino (educação infantil) estiveram no Liberatti com os seus professores pela manhã e à tarde.

Os pequenos receberam um kit com lanche e logo em seguida acompanharam shows com personagens da Patrulha Canina, da Turma do Mickey Mouse, com o Sonic, ouriço mais veloz do mundo, além de um Robô com luzes de led coloridas. Artistas circenses também se apresentaram e animaram a criançada.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, fizeram uma surpresa e surgiram no ginásio acompanhados do Papai Noel, para a alegria dos estudantes.

Em sua fala, Lins agradeceu aos professores e voluntários. “Primeiro, quero agradecer a Deus, segundo, aos professores que cumprem, ensinam, cuidam todos os dias das nossas crianças, que são o maior patrimônio que a gente tem em cada família. Quero agradecer muito os voluntários”, disse.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, agradeceu e destacou o papel dos voluntários. “Eu quero agradecer a todos os voluntários, a toda equipe que ajudou o Fundo Social a organizar o evento, pois sozinhos não conseguiríamos construir esse sonho. Minha gratidão a todos vocês”, completou.

Nos dois dias houve a entrega simbólica dos presentes no palco, para um grupo de alunos, pelo prefeito, a primeira-dama, secretários e a equipe do Osasco Voleibol Clube. Os demais alunos (creche e ensino fundamental) receberão os presentes nas próprias escolas. A rede municipal de ensino de Osasco conta com mais de 70 mil alunos matriculados.

Para o secretário de Educação, Cláudio Piteri, a ação estreita os laços. “É um momento de ampliar as relações entre as nossas crianças e nossos professores, é um momento mágico para eles, que vêm aqui e se divertem, encontram o Papai Noel e recebem seus presentes”, destacou.

Já a professora Elisete Cristina de Abreu, da CEMEI Fortunato Antiório (Ayrosa), citou a grande importância social da ação. “É uma ação social muito importante porque muitas crianças nunca viram um espetáculo, nunca viram o Papai Noel e tem essa oportunidade e também ganham um presente”, finalizou.

Prestigiaram o evento os secretários municipais Cláudio Piteri (Educação), Rodolfo Rodrigues Cara (Esporte) e o adjunto, Geraldo Leite, Sérgio Di Nizo (Governo), Salomão Júnior (Pessoa com Deficiência) e Thiago Silva (Comunicação); Gabriela Pessoa, esposa do deputado estadual Gerson Pessoa, e os vereadores Rodrigo Gansinho e Délbio Camargo Teruel.