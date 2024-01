Osasco terá programa “Férias no parque”

Beatriz Sanchez Fragata

Arquivo Secom

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, promove no próximo 20/01, o “Férias no Parque”. O evento que oferece recreação e lazer como ferramentas de educação ambiental, será realizado no Parque Dionísio Álvares Mateos, na Rua Georgina, 64, Jardim das Flores, das 9 às 15 horas.

As atividades da programação são pensadas para todas as idades e públicos. O parque conta ainda com infraestrutura de banheiros, bebedouros e parquinho para crianças de até 10 anos.

Durante o dia do evento estarão disponíveis tendas espalhadas pelo parque para aferição de pressão e glicemia, com jogos de materiais recicláveis, informações sobre a dengue, sobre reciclagem com a Cooperativa de Materiais Recicláveis Coopernatuz, exposição de orquídeas com o Orquidário Municipal e exposição de abelhas brasileiras sem ferrão com o Projeto Polinizando.

SERVIÇO

Férias no Parque

Data: 20/01/2024

Horário: das 9 às 15 horas

Local: Parque Dionísio Álvares Mateos, na Rua Georgina, 64, Jardim das Flores

Confira a programação completa:

9h: Aulão de ritmos

Professora Janete

10h: Oficina de pintura botânica

SESC Osasco

11h: Atividade física para crianças na quadra

Secretaria de Recreação, Esporte e Lazer

12h: Oficina de culinária: sabores sustentáveis

Banco de Alimentos de Osasco

13h: Oficina de cuidados com as orquídeas

14h: Oficina de fotografia aérea com drone

Fábrica de Cultura de Osasco

Além da programação acima, o evento contará com uma feira gastronômica com pastel, pipoca, algodão doce e cachorro-quente disponíveis para a compra.