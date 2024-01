Novos integrantes dos conselhos tutelares tomam posse para o quadriênio 2024/2028

Marco Borba

Eduardo Soares

Foram empossados quarta-feira, 10/1, em cerimônia realizada na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva (anexa ao Paço Municipal), os 20 novos conselheiros tutelares eleitos em outubro para o quadriênio 2024/2028. A cidade tem quatro conselhos tutelares: dois na zona Norte, um na zona Sul, e um no centro.

Participaram da cerimônia o prefeito Rogério Lins, a secretária Executiva da Infância e Juventude, Vitória Silveste, o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Pedro Paulo da Silva, secretários municipais e vereadores.

Os conselhos atuam na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes e fazem parte da primeira linha de defesa quando tais direitos são ameaçados ou violados. Os conselheiros têm, entre outras prerrogativas, atuar de forma preventiva para evitar que situações de risco se agravem.

“Os conselhos são fundamentais e estão sempre de prontidão para acolher denúncias de abusos e orientar os pais ou responsáveis para os cuidados a serem tomados para garantir que esses jovens tenham seus direitos respeitados”, disse Vitória Silvestre.

“É uma atividade (de conselheiro) missionária. Tenho certeza que vocês foram eleitos porque se preparam para exercer esse papel. Mesmo aqueles que um dia já foram conselheiros se candidataram novamente e voltaram porque têm no coração o sentimento da importância dessa função. Nós, do Poder Público, estaremos juntos com vocês para que esse trabalho seja cada vez melhor”, completou Rogério Lins.

O prefeito elencou algumas das ações da Prefeitura direcionadas às garantias dos direitos de crianças, adolescentes, e do cidadão osasquense em geral. “Nos últimos anos construímos creches e fizemos parcerias para que as mães possam trabalhar e tenham onde deixar suas crianças em segurança. Até o final deste ano não teremos mais fila de espera para vaga em creche. Também investimos em tecnologia para garantir a segurança em nossas escolas e criamos o programa Famílias Fortes (comandado pela Secretaria da Família, Cidadania e Segurança Alimentar) para reforçarmos a proteção e garania de direitos e ajudar os pais com a questão educacional dos filhos”.

Cerca de 18 mil munícipes votaram para a escolha dos novos conselheiros. Pela primeira vez a votação para a escolha dos novos conselheiros, em âmbito nacional, ocorreu com urnas eletrônicas cedidas pela Justiça Eleitoral.