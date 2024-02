Educação realiza encerramento do projeto Férias na Escola

Elisangela Silva

Foto: Fernanda Cazarini

Alegria, animação e diversão marcaram o encerramento do projeto Férias na Escola, parceria da Secretaria da Educação, da Prefeitura de Osasco, com a empresa Planneta Educação. Alunos de 54 escolas municipais estiveram no Ginásio José Liberatti, em Presidente Altino, no sábado (03/2). Logo na entrada, os estudantes, pais e professores foram recebidos em clima de cerimônia de entrega do Oscar, com direito a tapete azul, cenário que reproduziu um set de filmagem e estatuetas.

Os alunos assistiram apresentações de personagens do mundo infantil como Homem de Ferro, Mulher Maravilha, Homem Aranha, Robôs, as princesas Bela e Elsa, a Branca de Neve, além de uma apresentação de ilusionismo que levou o universo da mágica para o palco. A Banda Palace animou o público com canções da MPB.

Com o tema ‘Uma cidade de Talentos’, a edição do Férias na Escola teve a participação de 5 mil crianças em 20 polos espalhados pela cidade, no mês de janeiro, e ofereceu atividades extracurriculares aos alunos com oficinas culturais, esportivas, recreativas e tecnológicas. Alguns estudantes apresentaram seus talentos, com performances de Kung Fu e dança popular durante o encerramento do projeto.

A iniciativa tem um significado importante na vida dos alunos, como afirmou Deise Sabaine de Lima, mãe de Paloma Sabaine de Lima Carvalho (10) e Carina Sabaine de Lima Carvalho (9), estudantes da EMEF Dr. José Manoel Ayres, na zona Sul. “O aprendizado, a diversão, elas amam demais e participam em todos”, disse.

Já para a professora Michele Antônia da Silva, da escola EMEIEF Prof. Valter de Oliveira Ferreira, na zona Norte, o Férias na Escola possibilitou novas vivências aos alunos. “O projeto permite que os alunos tenham diversas experiências com a arte”, completou.

O secretário de Educação, Cláudio Piteri, agradeceu aos servidores e pais dos alunos, pela confiança e envolvimento no projeto. “Agradeço a todos os servidores da educação que participaram no dia a dia, para que o Férias estivesse funcionando. Agradeço aos pais por confiarem seus filhos a nós, nas férias, para que eles pudessem ter a oportunidade de participar de atividades culturais e esportivas”, concluiu.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, destacou uma das funções do projeto no mês de férias, já que muitos pais não saem de férias na época de recesso escolar dos filhos. “É muito importante que o poder público possa proporcionar uma atividade, porque em muitos dos casos, os pais não têm com que deixar a criança. É importante tanto para o cuidado, acolhimento, mas também, para os conteúdos recreativos, pedagógicos e educacionais que são transmitidos nesse período”, finalizou.

Prestigiaram o evento o secretário de Esporte, Recreação e Lazer, Rodolfo Cara, o secretário adjunto de Educação, José Toste Borges, o secretário adjunto de Planejamento e Gestão, Luiz Henrique do Nascimento, o vereador Ralfi Silva, Marcelão, representando o deputado estadual, Gerson Pessoa, e Celso Almeida, coordenador da Planneta Educação.