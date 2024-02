Os Paralamas do Sucesso farão show em Osasco no domingo, 25/02

Osasco está comemorando 62 anos de emancipação político-administrativa e quem ganha o presente são os cidadãos. No domingo, 25 de fevereiro, Os Paralamas do Sucesso farão o primeiro show de aniversário na Arena VIP (Avenida Sport Club Corinthians Paulista, 1360 – Jardim das Flores), a partir das 14h, porque haverá shows com artistas locais antes.

O show da banda Os Paralamas do Sucesso não terá custo algum para os cofres públicos, pois é realizado pela Rádio Massa FM.

O acesso é gratuito. Quem quiser contribuir, pode levar um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade para atender às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Os Paralamas do Sucesso, também conhecida somente por Paralamas, é uma banda de pop/rock brasileira formada em 1982 no município fluminense de Seropédica. O grupo comemora 40 anos de carreira e mantém a formação original com Herbert Vianna (vocais), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria).

Serviço

Show Os Paralamas do Sucesso

Dia: 25/02

Horário: a partir das 14 horas

Local: Arena VIP (Avenida Sport Club Corinthians Paulista, 1360 – Jardim das Flores)

Acesso livre