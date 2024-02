Público comparece em grande número à distribuição de 62 metros de dogão na Antônio Agú  

Marco Borba

Fernanda Cazarini, Eduardo Cardoso e Caio Henrique

O Calçadão da Rua Antônio Agú foi o ponto de convergência no sábado, 24/2, para dezenas de pessoas que acompanharam a distribuição de 62 metros de cachorro-quente em celebração aos 62 anos de emancipação político-administrativa da cidade, comemorados no dia 19/2. Famílias e grupos de amigos foram juntos e prestigiaram a distribuição de mais de 7,4 mil dogões a partir do meio-dia.





O prefeito Rogério Lins acompanhou o ato juntamente com a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, secretários municipais e vereadores. Pelo segundo ano seguido, a cidade recebeu da RankBrasil (que fez a medição do dogão), o título de maior cachorro-quente do Brasil. O evento chamou a atenção da mídia e algumas emissoras de tevê acompanharam ao vivo a distribuição dos lanches. Osasco também bateu o recorde de maior distribuição de cachorro-quente.

Com isso, Osasco se consolida como a Capital Nacional do Cachorro-Quente, valorizando o empreendedor local e acelerando o desenvolvimento das empresas do município. Horas antes da distribuição, centenas de pessoas já se concentravam no Calçadão para bater papo, fazer fotos dos preparativos e colecionar novas amizades. Foi o que aconteceu com as donas de casa Marinete Bernardo de Lima, 83 anos, moradora da Vila Yolanda, e Marizete Lima Ferreira, 70, do Munhoz Júnior.

Sentadas lado a lado enquando aguardavam a entrega dos dogões, disseram que pela primeira vez participaram de um ato em comemoração ao aniversário da cidade. “Colocaram faixas no meu bairro. Aí decidi vir e provar o dogão. Dizem que é muito bom”, comentou Marizete. “Eu soube pelas redes sociais. Vi o prefeito comentando. Vim prestigiar. Vou garantir logo o meu pedaço e levar uns pros meus netos”, completou Marinete, soltando a risada.

O quarteto fantástico Maria Cecília, Benê, Regina e Sueli, do Jardim D’Ávila, “rachou” um carro por aplicativo e foi degustar o dogão. Revelar as idades? Nem pensar. Mas a simpatia era do tamanho do dogão quilométrico.

Espécie de “embaixadora” do grupo, Maria Cecília deu o tom da animação. “Moramos na mesma rua. Comentei dias atrás que queria vir. No início elas não demonstraram entusiasmo. Então, praticamente as intimei a sair de casa para aproveitar esse sabadão de sol. Esse tipo de evento é bom, porque ajuda a divulgar a cidade”, avalia.

Em breve saudação aos presentes, o prefeito agradeceu aos voluntários que trabalharam na preparação dos alimentos, aos organizadores e empresas que apoiaram a ação. O grupo Coca-Cola disponibilizou refrigerantes sem açúcar. “É um dia de muita alegria para todos nós. Somos muito gratos a todos os que fizeram essa festa acontecer”.

O evento foi organizado pela Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico com apoio das demais e também do Fundo Social de Solidariedade.





Dogão

No dogão de 62 metros e os 6 mil lanches individuais foram utilizadas 8,5 mil salsichas, 500 kg de purê, 45 kg de batata palha, 32 litros de ketchup, 32 litros de mostarda e 150 kg de queijo ralado. Apenas para o cachorro-quente gigante foram 62 metros de pão, sendo 4 unidades de 10 metros cada e outros dois de 11 metros, 2,5 mil salsichas, 200 kg de purê de batatas, 15 kg de batata palha, 12 litros de ketchup, 12 litros de mostarda e 50 kg de queijo ralado.

Todo o processo de produção e distribuição contou com rigoroso controle de higiene e teve acompanhamento das equipes de vigilância sanitária, entrega de kits de EPI, como toucas, luvas, máscaras para todos os voluntários (400) e embalagens plásticas na distribuição.

Patrimônio cultural

O prefeito Rogério Lins sancionou a Lei nº 5.279 que declara o cachorro-quente como patrimônio cultural e imaterial osasquense. A Lei foi publicada na Imprensa Oficial em outubro de 2023 e é orginária do projeto nº 3/2023 de autoria dos vereadores Cristiane Celegato (Republicanos) e Michel Figueredo (Patriota).

Osasco conta com 490 dogueiros licenciados (140 apenas na região central do Calçadão). Juntos, geram cerca de mil empregos diretos na atividade.