Prefeitura de Osasco promove Semana da Água para conscientização e educação ambiental

Olga Liotta

Divulgação

A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Prefeitura de Osasco (Semarh) está organizando a Semana da Água, que ocorrerá entre os dias 22 e 27 de março. O evento tem como tema principal “Água para todos em um mundo com paz e igualdade” e contará com uma variedade de atividades voltadas para conscientização e educação ambiental.

Durante toda a semana, serão realizadas palestras abordando temas como recursos hídricos, qualidade da água, sustentabilidade, mudanças climáticas e reúso da água na indústria, além de destacar a biodiversidade local. A programação inclui uma série de eventos distribuídos pelos diferentes locais da cidade:

No Dia Mundial da Água, 22/3, às 9h, a Semana da Água será inaugurada com a palestra “A Água e o Desenvolvimento Sustentável”, ministrada pela Engenheira Waleska Del Pietro, na Associação de Engenheiros e Arquitetos de Osasco, seguida por uma Ação de Conscientização no Calçadão, às 14h, em frente ao Osasco Plaza Shopping.

Destaque para a palestra e exposição “Água, Fauna e Flora”, dia 25/3, no SESI Piratininga (Rua Calixto Barbieri – IAPI), com a participação de renomados palestrantes especializados na área ambiental.

Continuando, no dia 26/3, das 9h às 16h, tem as atividades de educação ambiental com os alunos do 4º ano da EMEIEF Victor Brecheret, no Parque Dionísio Alvarez Mateos.

O encerramento da Semana da Água, no dia 27/3, incluirá palestras sobre o “Futuro Sustentável”, na JUCO (Rua Rubens do Amaral, 180 – Bela Vista), e o 3º Fórum sobre a Água em Osasco, abordando a produção com ecoeficiência e o reúso da água na indústria, em dois momentos distintos em locais diferentes, sendo às 10h na Fatec Pref. Hirant Sanazar (Rua Pedro Rissato, 30 – Vila dos Remédios) e concluindo, às 14h, na Escola SENAI Nadir Dias de Figueiredo (Rua Ari Barroso, 305 – Presidente Altino).

A Semana da Água 2024 visa sensibilizar a população sobre a importância da preservação dos recursos hídricos e promover a conscientização ambiental, reforçando o compromisso da Prefeitura de Osasco com a sustentabilidade e o cuidado com o meio ambiente.

Confira a programação:

22/3

Dia Mundial da Água – Abertura da Semana da Água 2024

“A Água e o Desenvolvimento Sustentável. Palestrante: Engenheira Waleska Del Pietro Horário: das 9h às 12h

Local: Associação de Engenheiros e Arquitetos de Osasco

Endereço: Rua Alexandre Baptistone, 555 – Km 18

DIA D – Ação de Conscientização no Calçadão de Osasco

Horário: 14h

Local: Rua Antônio Agú – em frente ao Osasco Plaza Shopping

25/3

Palestra e Exposição

Água, Fauna e Flora. Palestrantes: Mestra Bióloga Paulina Arce, Gestora Ambiental Orquidófila Luciana Helena Martins Gonçalves e Engenheira Ambiental e Sanitária Renatta Sindona Prado

Horário: das 9h às 15h

Local: SESI Piratininga

Endereço: Rua Calixto Barbieri – IAPI

Educação Ambiental no Nea Pe. Ângelo Mazzaroto com Departamento de Planejamento, Gestão e Educação Ambiental (DPGEA) com alunos do 4º ano da EMEIEF Victor Brecheret

Horário: 9h às 16h

Local: Parque Dionísio Alvarez Mateos

Endereço: Rua Georgina, 64 – Jardim das Flores.

Palestra “Recursos Hídricos, Qualidade da Água e Meio Ambiente”. Palestrante: Geógrafo Felipe Carvalho Rocha

Horário: 14h

Local: ETEC Prof. André Bogasian

Endereço: Rua Manoel Rodrigues, 155 – Bonfim

26/03

Educação Ambiental no Nea Pe. Ângelo Mazzaroto com Departamento de Planejamento, Gestão e Educação Ambiental (DPGEA) com alunos do 4º ano da EMEIEF Victor Brecheret

Horário: 9h às 16h

Local: Parque Dionísio Alvarez Mateos

Endereço: Rua Georgina, 64 – Jardim das Flores

Palestra “Recursos Hídricos, Qualidade da Água e Meio Ambiente”. Palestrante: Geógrafo Felipe Carvalho Rocha

Horário: 10h

Local: ETEC Dr. Celso Giglio

Endereço: Rua Pedro Rissato, 30 – Vila dos Remédios

Roda de Conversa – Recursos Hídricos, Qualidade da Água e Meio Ambiente. Palestrante: Geógrafo Felipe Carvalho Rocha

Horário: 14h30

Local: E.E. Educador Paulo Freire

Endereço: Avenida Passaredo, 400 – Jardim Aliança

3º Fórum “A Água em Osasco – Palestras Conhecendo AEAO – Associação de Engº e Arquitetos de Osasco e Futuro Profissional; Os Sistemas Verdes e Azul no Planejamento Urbano e o uso racional da água no projeto e na construção.

Palestrantes: Engenheiro Reginaldo Cirino; Engenheira Química com Pós-Graduação em Meio Ambiente e Mestre em Educação Matemática, Sandra Carvalho Gonçalves; Doutora em Ciências e Docente da Unifesp-Osasco, Heloisa Candia Hollnagel; Arquiteto e Urbanista Gustavo Marques dos Santos.

Horário: 19h

Local: Faculdade Anhanguera

Endereço: Avenida dos Autonomistas, 1325 – Vila Campesina

27/3

Palestra – “Futuro Sustentável – Água, Sustentabilidade e mudanças climáticas”. Palestrante: Doutora em Ciências e Docente da Unifesp-Osasco Heloisa Candia Hollnage Horário: 9h

Local: JUCO – Juventude Cívica de Osasco

Endereço: Rua Rubens do Amaral, 180 – Bela Vista

Educação Ambiental no NEA Pe. Ângelo Mazzaroto com DPGEA com alunos do 4º ano da EMEIEF Victor Brecheret

Horário: 9h às 16h

Local: Parque Dionísio Alvarez Mateos

Endereço: Rua Georgina, 64 – Jardim das Flores

3º Fórum “A Água em Osasco” – Produção com Ecoeficiência, o reúso da água na indústria e a Sustentabilidade. Palestrante: Engenheira Química com Pós-Graduação em Meio Ambiente e Mestre em Educação Matemática, Sandra Carvalho Gonçalves

Horário: 10h

Local: Fatec Pref. Hirant Sanazar

Endereço: Rua Pedro Rissato, 30 – Vila dos Remédios.

3º Fórum “A Água em Osasco” – Produção com Ecoeficiência, o reúso da água na indústria e a Sustentabilidade. Palestrante: Tecnólogo em Construção Civil, Mestre em Gestão Ambiental e Sustentabilidade e Doutor em Administração, Mauro Torrente

Horário: 14h

Local: Escola SENAI Nadir Dias de Figueiredo

Endereço: Rua Ari Barroso, 305 – Presidente Altino