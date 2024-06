Osasco comemora retorno do Japan Matsuri

Por Olga Liotta

Caio Henrique

Após um intervalo de três anos, o Festival da Cultura Japonesa de Osasco, Japan Matsuri, retomou suas atividades e realizou a 11ª edição nos dias 8 e 9 de junho na sede da Associação Cultural e Esportiva Nipo Brasileira de Osasco (Acenbo), localizada na Rua Acenbo, 184 – Jardim Umuarama.

O evento reuniu autoridades e admiradores da cultura japonesa, proporcionando uma oportunidade de reencontro, aprendizado e celebração das diversas manifestações culturais japonesas. A programação incluiu shows, oficinas de ikebana, bonsai, oshibana, shodô, exposições de cerâmica, mangá e culinária japonesa, entre outras atividades.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, participou da tradicional cerimônia “Kagami Biraki”, vestindo um kimono azul. Ao lado do presidente da Acenbo, Sussumu Araki, do presidente do Bunkyo, Renato Ishikawa, da vice-cônsul do Japão, Yuka Nogami, e do deputado estadual Gerson Pessoa, o prefeito quebrou a tampa do barril de saquê com um martelo de madeira, para o brinde e a distribuição da bebida ao público presente. Durante o brinde, as autoridades e o público entoaram a expressão “Kampai”, simbolizando a abertura de caminhos para um destino próspero, celebrando a vida, a saúde e a boa sorte.

“Hoje é um dia muito feliz de retomada do Japan Matsuri. Amamos a cultura japonesa e somos gratos à comunidade japonesa por toda a contribuição ao desenvolvimento de Osasco, que, em apenas 62 anos, tornou-se uma potência com a segunda maior economia do estado e o 7º PIB do Brasil. Este é um evento para a família. Obrigado a todas as famílias presentes e ao apoio das emendas parlamentares do deputado estadual Gerson Pessoa e do deputado Márcio Nakashima, que possibilitaram a retomada deste evento em nosso município. Arigatô!”, agradeceu o prefeito Rogério Lins.

Segundo a Acenbo, o Festival Japan Matsuri foi criado em 2008 para celebrar o centenário da imigração japonesa. Em sua primeira edição, o evento reuniu cerca de 20 mil pessoas e se tornou parte do calendário oficial do município e do calendário turístico do Estado de São Paulo. Em Osasco, o festival visa fortalecer os laços entre Brasil e Japão, especialmente na relação entre as cidades irmãs Osasco e Tsu, promovendo uma sociedade multicultural.

Também estiveram presentes a vice-prefeita, Ana Maria Rossi, a vereadora Elsa Oliveira, o vereador Aurélio Nomura e seu assessor Olavo Mitsuo Kimura, o assessor do vereador George Hato, Roberto Sekiya, os secretários municipais Fábio Grossi (chefe de Gabinete), José Carlos Vido (Assistência Social), Claudenes Begnini (Transportes e Mobilidade Urbana), o presidente da Associação Cultural e Esportiva de Vargem Grande Paulista, Tsutomu Taniguti, o presidente da União Cultural e Esportiva Sudoeste, Silvio Furukawa, o assessor do deputado estadual Márcio Nakashima, Oscar Hiramatsu, Jamil Yatim, diretor-presidente da Ceagesp, o tenente-coronel do 14º BPM/M Joaquim Keida, Lau Alencar, Rodolfo Rodrigues Cara, entre outros.