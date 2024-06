Festividades do Dia de Santo Antônio atraem mais de 35 mil fiéis

Juliana Oliveira

Fernanda Cazarini e Caio Henrique

Na última quinta-feira, 13/06, Osasco comemorou o Dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade. A data contou com uma programação especial na Catedral de Santo Antônio, com início às 7h com a Santa Missa, com imagem e relíquia do Santo e Benção dos Bolos. Ao longo do dia foram distribuídos 15 mil pães e 6 mil pedaços do bolo.

A 94ª Festa de Santo Antônio teve como tema central: “Santo Antônio, fraternidade e amizade entre irmãos e irmãs”. Pela manhã, às 7h, o padre Vinícius Soares celebrou a Santa Missa e a Benção do Bolo. Às 10h, Dom Frei João Bosco presidiu a Santa Missa Diocesana e, à tarde, às 15h, a Santa Missa Solene seguida de Procissão e queima de fogos foi presidida pelo pároco da Catedral, Monsenhor Claudemir José dos Santos.

A procissão saiu da Catedral, percorreu as ruas centrais da cidade, retornando à Catedral, onde houve o show pirotécnico. Durante a procissão ocorreram várias manifestações de fé pelos munícipes que a acompanharam.

Toda a solenidade foi transmitida ao vivo pelos canais oficiais do Youtube e no Facebook da Catedral de Osasco. Mais de 35 mil fiéis do Santo Padroeiro, segundo informou a Catedral, acompanharam a procissão que foi encerrada com show pirotécnico.

Durante 13 dias, antes do Feriado de Santo Antônio, a Catedral de Osasco realizou a Trezena de Santo Antônio, que abordou o exemplo de vida de Santo Antônio de Pádua e o mistério da Trindade Santa, celebrado no último domingo, 12/6.

As comemorações contaram com a presença do prefeito de Osasco, Rogério Lins, e da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, os deputados estaduais Gerson Pessoa, Rogério Santos e Emidio de Souza, secretários municipais, vereadores, grupo dos Alferes da Bandeira e Capitães do Mastro de Santo Antônio, os vigários da Catedral, entre outros.