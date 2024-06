Conviventes do CER Burjato apresentam espetáculo Riso a Vapor

Texto: Divulgação

O Espaço Cultural Grande Otelo, na Rua Dimitri Sensaud de Lavoud, 100, Vila Campesina, recebe nos dias 18 e 19, das 19h às 20h, o espetáculo Riso a Vapor, uma adaptação do espetáculo circense “Snowshow” de Slava Polunin para o grupo de conviventes atendidos no Núcleo de Convivência do CER II Burjato, em Osasco.

A atividade tem como principal objetivo apresentar as diversas possibilidades do uso da estética circense, nesse caso representada na composição dos personagens que serão todos palhaços, além de também apresentar ao público o quanto todos eles são capazes de representar personagens em uma adaptação apresentada somente por pessoas atípicas.

De acordo com os organizadores, adaptar o espetáculo para incluir pessoas com deficiência promove a inclusão e a diversidade no mundo das artes cênicas. Isso ajuda a criar um ambiente mais igualitário e representa uma ampla gama de talentos e experiências. Além disso, a oportunidade de pessoas com deficiência desempenharem papéis principais em uma produção circense empodera esses artistas e lhes proporciona uma plataforma para expressar sua criatividade e habilidades.