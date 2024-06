Mais de 1,3 mil jovens são vacinados contra a dengue no drive-thru da prefeitura

Juliana Oliveira

Caio Henrique e Edu Soares

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde, realizou no sábado, 15/06, das 9h às 16h, o drive-thru da vacinação contra a dengue. Foram aplicadas 1.320 mil doses em jovens entre 10 e 14 anos. Quem não pode comparecer ao drive, poderá vacinar-se nas UBSs, onde a vacina está disponível, para o mesmo público alvo, desde segunda-feira, 17/06.

“Realizamos mais um drive-thru de vacinação em Osasco, porque vacinar é prevenção e a prevenção é sempre o melhor caminho”, frisou o prefeito de Osasco, Rogério Lins.

A vacina disponível no drive-thru e nas UBSs de Osasco é a Qdenga, uma vacina viva atenuada que contém versões enfraquecidas dos quatro sorotipos do vírus causador da dengue. A Qdenga é administrada em esquema de duas doses, com intervalo de três meses entre elas. No dia da imunização, o jovem deve estar acompanhado pelos pais ou responsáveis e apresentar a carteirinha de vacinação.

No sábado, centenas de veículos passaram pelo drive-thru montado no estacionamento da prefeitura, na Rua Narciso Sturlini, s/nº, Vila Campesina. Os atendimentos foram realizados por meio de agendamento prévio na Central 156.

A agente de Correios, Silvia Andrea de Souza, fez questão de agendar a vacinação do filho Ryan, 12, logo que foi anunciado o drive-thru. “É muito importante investir na vacinação para evitar e impedir o retorno de muitas doenças. Precisamos nos proteger e proteger nossos filhos. É um ato de amor”.