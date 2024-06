Osasco conquista medalha no Regional Sudeste de Jovens de Badminton e Parabadminton

Por: Giane Vieira

Divulgação

No sábado, 15/06, o paratleta osasquense João Carlos, do Parabadminton, competiu no Regional Sudeste de Jovens de Badminton e Parabadminton. Ele é representante do Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco

A competição foi realizada em São Bernardo do Campo (SP) e reuniu 148 atletas dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O paratleta de Osasco competiu em duas categorias. Na categoria mista WH1/WH2 conquistou a medalha de prata; já na categoria simples ficou em 4º lugar.

No mês de março, João Carlos conquistou a medalha de bronze na 1ª etapa estadual de Parabadminton. “Foi um campeonato importante por envolver três estados, neste formato, contando pontos para o ranking nacional e com a parceria das bases do Comitê Paralímpico Brasileiro. A jovem Yasmin Silva, de 17 anos, conquistou o segundo lugar, sendo para ela o primeiro pódio da sua promissora carreira esportiva. Fiquei muito feliz em participar e incentivar a jovem atleta”, disse o paratleta.

“Parabéns ao João por todas as conquistas na modalidade. Mais uma vez o município foi bem representado”, destacou o secretário de Esporte, Recreação e Lazer, Thiago Borges.