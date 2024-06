7ª Conferência Municipal de Osasco é adiada

Carolina Vargas

Secom

A Secretaria de Habitação da Prefeitura de Osasco, por meio da Comissão Preparatória da 7° Conferência Municipal da Cidade de Osasco, adiou a 7ª Conferência Municipal de Osasco, agendada para os dias 21 e 22 de junho, seguindo a decisão do Conselho Nacional das Cidades e da Comissão Estadual da Conferência das Cidades do Estado de São Paulo, que mudou o calendário da 6ª Conferência Nacional da Cidade, e que altera, inclusive, todas as etapas, incluindo as conferências municipal, estadual e a nacional.

As novas datas da 7ª Conferência Municipal de Osasco para discutir novas políticas públicas de desenvolvimento urbano serão realizados nos dias 11 e 12 de abril de 2025.

O objetivo da conferência é reconhecer as dinâmicas e necessidades dos municípios e regiões para orientar políticas e investimentos públicos em diversos eixos temáticos em áreas como habitação, mobilidade, espaços públicos, saneamento ambiental, planejamento local, transformação digital, entre outros.

Os novos prazos estabelecidos pelo Ministério das Cidades para as próximas etapas são:

Etapa Municipal: entre 15 de abril de 2024 a 30 de abril de 2025;

Etapa Estadual e do Distrito Federal: de 1° de julho de 2024 a 30 de junho de 2025;

Etapa Nacional: até 31 de agosto de 2025

A Conferência Municipal de Osasco foi estabelecida pelo Decreto N° 14.166, de 22 de abril de 2024, e organizada pela Comissão Organizadora Municipal, instituída pela Portaria n° 03, de 07 de maio de 2024.