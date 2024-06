Osasco conquista medalhas no Campeonato Paulista de Veteranos de Judô

Por: Giane Vieira

Foto: Divulgação

No último final de semana (15 e 16/6) a equipe de Judô Master de Osasco participou da final do Campeonato Paulista de Veteranos, no Ginásio Poliesportivo Domingos Martucci, em Aguaí (SP).

A delegação osasquense contou com 6 atletas, incluindo Jefferson Brito Delgado, integrante do Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, além dos judocas, Daniel Kan Yanaguimori e Bruno Shimizu, que foram convocados para atuar como árbitros na competição.

O evento também serviu como preparação para o Campeonato Brasileiro, previsto para outubro e para o Mundial, que acontecerá em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Ao todo, 320 judocas competiram sendo 263 no masculino e 57 no feminino. A equipe de Osasco conquistou 07 medalhas (04 de ouro e 03 de prata).

“Ótimo resultado para a cidade de Osasco, com grande representatividade na categoria de veteranos, mostrando a força dos nossos professores que há muitos anos se dedicam no ensino de judô no município”, disse o técnico da equipe, Ricardo Ozaki.

“Atletas veteranos de diversas categorias se reuniram para competir na grande final do principal torneio da categoria do estado, demonstrando que a prática esportiva não tem idade”, destacou o secretário de Esporte, Recreação e Lazer, Thiago Borges.

Confira os medalhistas:

Jefferson Brito Delgado – Ouro na categoria M6 Médio e prata no Absoluto M6 Médio

Rodrigo da Silva Braiani – Ouro na categoria M3 Leve

José Anastácio Camarotto – Prata na categoria M8 Meio pesado

Ângelo Eduardo Junqueira Berto – Prata na categoria M5 Pesado

Acácio Lourenço – Prata na categoria M7 Meio pesado

Sérgio Chicale – Ouro na categoria M7 Pesado