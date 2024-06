Começa fase Regional dos Jogos da Melhor Idade (Jomi)

Texto e foto: Giane Vieira

Nesta segunda-feira, dia 24 de junho, teve início a cerimônia de abertura da fase regional da 1ª Região Esportiva do Estado de São Paulo dos Jogos da Melhor Idade (Jomi). O evento, idealizado pela Secretaria de Esportes do Estado, está em sua 26ª edição e será realizado nas cidades de São Caetano do Sul e São Bernardo do Campo, de 24 a 30 de junho.

A delegação de Osasco marca presença com 115 atletas, competindo em 13 das 14 modalidades do Jomi. No ano passado, em São José do Rio Preto, Osasco encerrou sua participação em 11º lugar, somando 27 pontos.

O evento reúne aproximadamente 2 mil atletas com idade acima de 60 anos, disputando modalidades como Atletismo, Bocha, Buraco, Coreografia, Damas, Dominó, Dança de Salão, Malha, Tênis de Campo, Tênis de Mesa, Voleibol Adaptado, Truco, Xadrez e Natação (modalidade sem participação da equipe osasquense).

A cerimônia de abertura aconteceu no Teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano do Sul, às 14h, enquanto o encerramento está programado para o dia 30 de junho, na Arena Olímpica de São Bernardo, após as provas de atletismo.

No primeiro dia, a equipe de tênis de mesa de Osasco conquistou medalha de prata, ficando em segundo lugar, com São Bernardo do Campo em primeiro.

Já o grupo de coreografia, composto por 12 dançarinas e dirigido pela coreógrafa Maria Tereza Molento, iniciou sua participação. “Este é o nosso 10º ano no Master Dance Osasco, em busca dos Jogos Estaduais do Idoso e novas conquistas”, destacou Maria Tereza.

“Este ano, a expectativa é de conquistar resultados ainda melhores e alcançar o top 10. Nossa delegação está determinada e conta com o apoio e torcida de todos”, ressaltou o secretário de Esporte, Thiago Borges.