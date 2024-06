Proerd forma 1.650 mil alunos da rede municipal de ensino de Osasco

Juliana Oliveira

Caio Henrique/Edu Soares

Na terça-feira, 25/06, 1.650 mil alunos de 13 escolas da rede municipal de ensino de Osasco participaram da formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd). O programa é realizado por meio de uma parceria entre a Polícia Militar (Departamento de Polícia Comunitária e Direitos Humanos) e a Prefeitura de Osasco (Secretaria de Educação). Acompanharam o prefeito de Osasco, Rogério Lins, na cerimônia que aconteceu na Arena Vip, a vice-prefeita Ana Maria Rossi, o secretário municipal Cláudio Piteri (Educação), o tenente-coronel Joaquim Keida, comandante do 14º BPM, coronel PM Renato Lopes, comandante da CPA/M-8, entre outras autoridades.

A formatura contou com a apresentação da Banda Regimental de Música do CPA/M-8, sob a regência do 1º sargento Belline Carneiro e dos PMs da Alegria do 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Também participaram do evento, os policiais instrutores do Proerd nas escolas, 3º sargento Ligia, cabo Greice Kelly, cabo Nicolay, cabo Bonetti, cabo Moscarelli e soldado Proença.

Os 1,6 mil formandos do Proerd são alunos das escolas Luciano Felício Biondo, Etiene Sales Campelo, João Guimarães Rosa, Monsenhor Elídio Mantovani, José Veríssimo de Matos, Oswaldo Quirino Simões, Manoel Ayres, Professor Olavo Antônio Barbosa Spinola, Escola Luiz Bortolosso, Marina Saddi Haidar, Escola Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, Escola Oscar Pennacino e Escola Benedito Alves Turíbio.

Em sua fala, o prefeito destacou a importância do Proerd nas escolas e das orientações passadas pelos pais em suas casas. “Estamos reunidos para acompanhar o principal patrimônio da família, que não é carro, não é casa e não é roupa, mas são nossos filhos. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração a Polícia Militar do Estado de São Paulo por, junto com a Secretaria da Educação, nos proporcionar um programa tão importante. Para as crianças, nunca escolham um dos caminhos errados e nem os mais curtos e principalmente nunca desistam dos seus sonhos”.

O secretário de Educação, Cláudio Piteri, falou sobre a alegria em ver mais de 1,6 mil da rede que tiveram a oportunidade de receber as orientações do Programa. “Feliz por ver mais uma vez tantos alunos que a partir de hoje possuem ferramentas para dizer não às drogas. Isso traz tranquilidade para a gente que trabalha todos os dias para construir uma educação de qualidade na cidade de Osasco. Tenho certeza que a emoção que eu senti, todos os pais, mães e familiares estão sentindo. Parabéns à Polícia Militar e ao prefeito Rogério Lins por sempre estimular e apoiar essa atividade”.

Criado em 1993, o Proerd tem como objetivo preparar crianças e adolescentes para fazerem escolhas seguras e responsáveis na auto-condução de suas vidas, a partir de um modelo de tomada de decisão. O aluno participa das aulas, semanalmente, com ensinamentos de prevenção e segurança para séries iniciais. Os policiais instrutores abordam temas como cidadania, prevenção ao abuso de drogas e técnicas eficazes de resistência à violência.

Também prestigiaram o evento os secretários municipais Claudenes Begnini (Transporte e Mobilidade Urbana), o Coronel José Virgolino de Oliveira (Segurança e Controle Urbano), Thiago Silva (Comunicação), Fábio Grossi (Chefe de Gabinete), além dos vereadores Josias da Juco, Dinei Simão e Délbio Teruel.