Osasco inaugura Ecoponto no Jardim Veloso

Oscar Buturi e Elisangela Silva

Caio Henrique

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Serviços e Obras (SSO), inaugurou na sexta-feira, dia 21/6, uma nova unidade do Ecoponto no Jardim Veloso, na zona Sul. É o sexto equipamento do tipo na cidade e está localizado na Rua Dr. Armando Anjo Corrêa Filho, 195, esquina com a Rua Alberto Lameu.

O novo Ecoponto amplia a abrangência dos serviços de descarte correto de resíduos, como restos de pequenas obras e reformas, podas de árvores e paisagismo, móveis e colchões velhos, madeiras, eletrodomésticos da linha branca (geladeiras, fogões, máquinas de lavar etc.), eletroeletrônicos (celulares, computadores etc.), dentre outros materiais.

Os Ecopontos não recebem lixo domiciliar pois são unidades de gerenciamento de resíduos e, além de ajudar na limpeza e manutenção da cidade, contribuem para dar a destinação correta aos materiais, encaminhando-os, quando possível, para a reutilização ou reciclagem, medida que fomenta e incentiva a economia circular.

Um exemplo são os materiais recicláveis, como embalagens plásticas, de alumínio ou vidro, que são encaminhadas às cooperativas de catadores que mantêm parcerias com a prefeitura. A iniciativa gera emprego e renda para muitas famílias e promove a inclusão social.

Também são fundamentais no combate ao descarte irregular de entulho, colchões e móveis velhos nas vias públicas, praças e córregos, ocorrência que prejudica o meio ambiente, a saúde pública e a paisagem urbana.

Durante a inauguração o prefeito de Osasco, Rogério Lins, destacou a importância do Ecoponto na região e por ser um serviço totalmente gratuito. “De graça, a pessoa vai trazer o resíduo para cá. Com isso está ajudando não somente seu bairro, mas a nossa cidade e o meio ambiente. E dependendo do material ele vai para as cooperativas, que podem reaproveitar”, disse.

Para o secretário de Serviços e Obras, Waldyr Ribeiro, o novo Ecoponto vai refletir na qualidade de vida da região. “O Ecoponto do Veloso passa a ser a nova referência para o descarte correto dos resíduos produzidos pela população dessa região. Na medida em que a população utiliza o equipamento da forma correta, as ruas e espaços públicos ficam mais limpos, melhora a saúde pública e a qualidade de vida”, pontuou Ribeiro.

Lourival Paulino da Silva, morador de Osasco há 37 anos e do bairro há 28, é vizinho do novo Ecoponto, e está satisfeito com a novidade. “O Ecoponto ficou muito bom e foi construído num terreno onde antes crescia mato e juntava lixo e entulho. Agora vai ajudar a melhorar o meio ambiente e o bairro que moramos. E ainda ganhamos uma praça bonita ao redor do equipamento. Espero que a população colabore cuidando do novo espaço”, completou da Silva.

A nova praça ao lado do Ecoponto do Jardim Veloso conta com playground, pista de caminhada, mesas e bancos, placas informativas sobre o descarte correto dos resíduos, espaço para pets e academia ao ar livre.

Segundo a Diretoria Geral de Gestão de Resíduos (DIGRES), órgão da SSO responsável pelo setor, a gestão e operação do Ecoponto ficará a cargo da EcoOsasco, concessionária dos serviços de limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos urbanos.

Prestigiaram a inauguração do Ecoponto o secretário adjunto de Serviços e Obras, Persival Santi, e os vereadores Josias da Juco, Julião, Dinei Simão e José Carlos Santa Maria, além de moradores.

Ecoponto Jardim Veloso

Rua Dr. Armando Anjo Corrêa Filho, 195 (esquina com a Rua Alberto Lameu)

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 6h às 22h (sem atendimento das 12h – 13h e das 18h – 19h)

Demais Ecopontos em Osasco

Jardim Mutinga – Avenida Ônix, 783

Novo Osasco – Rua Theodoro de Souza Brandão, 1020

Jaguaribe – Rua Fernando Miolin Filho, 150

Helena Maria – Rua Belarmino Alves da Silva, esquina com a Rua Walt Disney

Jardim Baronesa – Rua Duke Elington, ao lado da Academia de Lutas