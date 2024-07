Professores da rede municipal visitam exposições de Francis Bacon e Lina Bo Bardi no MASP

Kelly Cerqueira

Lucas Souza

Nos dias 26 e 27 de junho, professores da rede municipal de ensino de Osasco visitaram o Museu de Arte de São Paulo (MASP), na Avenida Paulista. O encontro formativo incluiu a exposição do renomado artista Francis Bacon, com a instalação intitulada “A Beleza da Carne”, e a exibição, no piso superior, de Lina Bo Bardi: “Acervo em Transformação”.

A exposição de Francis Bacon, um dos artistas mais influentes do século XX, oferece uma profunda reflexão sobre a condição humana, marcada por suas representações intensas e viscerais. Já a mostra “Acervo em Transformação” proporciona uma visão dinâmica e inovadora do acervo do MASP, destacando a diversidade e a riqueza da história da arte.

O secretário de Educação, Cláudio Piteri, destacou a importância da visita para o desenvolvimento profissional dos docentes. “A oportunidade de vivenciar de perto é uma experiência transformadora. Os professores retornam às salas de aula com uma bagagem cultural enriquecida, prontos para inspirar nossos alunos com novas perspectivas e abordagens criativas”.

Essas visitas fazem parte das iniciativas da Secretaria de Educação da Prefeitura de Osasco para promover a formação continuada dos docentes, garantindo que eles estejam sempre atualizados e preparados para oferecer uma educação de qualidade, que busca constantemente novas formas de inspirar e engajar educandos e professores, contribuindo para a formação de cidadãos críticos e conscientes.

Silvio Bruno, gerente dos professores especialistas, ressaltou a relevância de eventos como esse. “Exposições como a de Francis Bacon nos fazem refletir sobre a beleza e a complexidade da condição humana. Ao levar essa experiência para a sala de aula, os docentes podem fomentar um ensino de arte que vai além da técnica, promovendo uma compreensão mais profunda e sensível entre os estudantes,” completou.