Osasco é terceira mais segura do país entre cidades de médio porte, aponta estudo

Arquivo Secom

Osasco obteve uma boa notícia esta semana. A cidade é terceira mais segura para se viver entre as de médio porte, com população entre 500 mil e 1 milhão de habitantes. Os dados são do Anuário 2024 de Cidades Mais Seguras do Brasil, elaborado pela MySide.

O estudo utiliza dados do Ministério da Saúde e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Atualização do último censo demográfico (feito entre 2022 e 2023) divulgada em agosto deste ano estima a população de Osasco para 2024 em 756.952 pessoas. A data de referência é 1º de julho deste ano.

A pesquisa da MySide indica que Osasco registra uma taxa de 8,9 homicídios por 100 mil habitantes, atrás apenas de São Bernardo do Campo (também situada na Grande São Paulo) e São José dos Campos (interior paulista), que apresentam taxas de 8,4 e 8,7, respectivamente.

Para efeito de comparação, Japeri, no Rio de Janeiro, última colocada no ranking geral de segurança, possui uma taxa de violência 21,5 vezes maior que Osasco, com 191,7 homicídios por 100 mil habitantes.

O estudo utiliza como principal indicador a quantidade de assassinatos por 100 mil habitantes, métrica reconhecida internacionalmente por organizações como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC). A metodologia permite comparações mais precisas entre cidades de diferentes tamanhos populacionais.

Os dados analisados abrangem os 1,5 milhão de óbitos ocorridos no Brasil em 2023, conforme registrado no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde. A escolha dessa fonte de dados garante uniformidade nos critérios utilizados em todos os estados, possibilitando comparações confiáveis entre as cidades brasileiras.

O desempenho de Osasco no ranking ressalta os esforços bem-sucedidos do município em políticas de segurança pública, coloca a cidade em posição de destaque nacional, e serve de parâmetro para outras cidades de porte semelhante que buscam melhorar seus índices de segurança.

Investimentos

A queda nos índices de criminalidade em Osasco nos últimos anos resultam de ações pontuais da atual gestão administrativa na área da segurança pública, entre elas o aumento do efetivo da Guarda Civil Municipal, instalação de câmeras em diversos pontos da cidade (monitoradas pelo Centro de Operações Integradas, o que permite o acionamento imediato de equipes da Guarda Civil Municipal e demais forças de segurança pública em casos de ilícitos), que permitem também a identificação de veículos roubados, e criação da Patrulha Maria da Penha (para combater os casos de violência contra a mulher), além da troca do sistema de iluminação pública em toda a cidade (lâmpadas de mercúrio por LED, que iluminam mais e consomem menos energia), o que de certa forma contribui para inibir a ação de criminosos.