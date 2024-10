Maternidade de Osasco terá ala com leitos alto padrão

Olga Liotta

Caio Henrique

Iniciadas em abril deste ano, as obras de modernização do Hospital e Maternidade Amador Aguiar, no Jardim Piratininga, já apresentam os primeiros resultados. Na segunda-feira, 23/9, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, visitou o quarto-modelo, que servirá de padrão para os demais. Os novos leitos, inspirados em unidades da rede privada, visam oferecer mais conforto e qualidade no atendimento às mães e bebês.

As acomodações foram planejadas para garantir comodidade às mães, bebês e também aos acompanhantes. Com decoração acolhedora, ambiente bem arejado e iluminação bem distribuída nos quartos e no banheiro, cada quarto acomoda até duas pessoas e é equipado com camas ajustáveis, armários, banheiro com chuveiro e barras de apoio, poltronas reclináveis para amamentação ou descanso, mesinhas de apoio para refeições, botões de chamada de enfermagem, berços hospitalares ao lado dos leitos, equipamentos médicos para monitoramento materno e neonatal, além de televisão.

A primeira etapa da modernização está prevista para conclusão até o final de 2024, com a entrega dos 12 primeiros novos leitos e integra as comemorações de 28 anos do hospital, completados no sábado, 21/9. Desde a inauguração, em 1996, no local já foram realizados 157.331 partos.

“Esse é mais um sonho se tornando realidade. Nossa maternidade está construindo os primeiros leitos novos, com infraestrutura moderna e conforto com muito carinho para as mamães e bebês. Essa é a nossa missão e eu tinha esse compromisso com a nossa população, fazer com que a nossa maternidade fosse tão boa quanto as particulares”, disse Lins.

A modernização completa, com 24 novos leitos, está programada para ser finalizada em maio de 2025. Durante o período de obras, o hospital, único com atendimento pelo Sistema único de Saúde (SUS) no município, continuará atendendo normalmente.

A reforma, realizada pela Prefeitura de Osasco em parceria com a Uninove e a empresa de engenharia MFB, conta com um investimento de mais de R$ 14 milhões. As melhorias incluem a troca de pisos, portas e janelas, manutenção das redes elétrica e hidráulica, renovação dos telhados, pintura interna e externa, reconstrução dos banheiros, instalação de ar-condicionado em todos os quartos e novos equipamentos médicos.

Acompanharam o prefeito na visita à unidade os secretários de Saúde, Fernando Machado, Suzete Franco (adjunta), o médico Jorge Luís P. Namem, diretor geral do hospital, dra. Renata Dutra Jorge, diretora administrativa, dra. Mayla Pereira Danon, diretora de enfermagem, entre outros.