Prefeitura realiza audiência pública  da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025

Rebeca Artuso

SECOM/PMO

A Prefeitura de Osasco realizará audiência pública sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025, no dia 9 de outubro de 2024, às 18h, na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva (Sala Osasco), localizada na Rua Lázaro de Melo Brandão, 300 – Vila Campesina. A participação do cidadão é importante, para que ele conheça a destinação dos recursos municipais.

A LOA é um importante instrumento de planejamento, por meio do qual o governo municipal organiza, anualmente, a destinação dos recursos públicos. Ela define as áreas e projetos que receberão investimentos no ano seguinte, como saúde, educação, segurança e transporte.

Este evento marca o encerramento de um ciclo orçamentário iniciado com o Plano Plurianual (PPA) 2022-2025, que traçou diretrizes e metas para quatro anos, seguido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que orientou a elaboração da LOA.

Com a finalização da LOA 2025, inicia-se o planejamento do próximo ciclo, com a elaboração do novo PPA 2026-2029, que estabelecerá as prioridades para os próximos quatro anos, assegurando a continuidade na aplicação dos recursos públicos e alinhamento às metas de governo e demandas da população.

A participação popular é essencial para garantir que o planejamento atenda às reais necessidades do município.

Serviço

Audiência Pública da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025

Dia: 9 de outubro de 2024

Horário: 18h

Local: Sala Luiz Roberto Claudino da Silva (Sala Osasco)

Endereço: Rua Lázaro de Mello Brandão, 300 – Campesina