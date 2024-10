Semana da Criança nas escolas municipais promove atividades educativas e lúdicas  

Kelly Cerqueira

Lucas Souza

A Semana da Criança nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Osasco está repleta de atividades que promovem o desenvolvimento integral dos alunos. A programação, que abrange tanto a educação infantil quanto o ensino fundamental, combina diversão com aprendizado, oferecendo uma série de experiências educativas, interativas e artísticas para os estudantes.

Durante toda a semana, os alunos participam de atividades que estimulam a criatividade e a expressão artística, como oficinas de desenho, teatro e música. Além disso, as escolas incentivam a interação entre alunos de diferentes turmas e faixas etárias, promovendo um ambiente de cooperação e respeito mútuo.

Outro destaque da programação são os jogos e brincadeiras esportivas que, de forma lúdica, estimulam a prática de esportes e a atividade física. Essas atividades não apenas contribuem para a saúde das crianças, mas também para o desenvolvimento de habilidades como trabalho em equipe e disciplina.

A Semana da Criança também aborda o respeito à diversidade cultural e social. Com oficinas e dinâmicas que exploram temas como inclusão e convivência com as diferenças, as unidades educacionais reforçam a importância de um ambiente escolar que acolha a todos.

Para o secretário de Educação, Cláudio Piteri, a semana é uma oportunidade para unir educação e diversão. “Essa programação foi pensada para oferecer às crianças momentos de alegria e aprendizado. Acreditamos que é fundamental desenvolver atividades que estimulem a criatividade e a convivência saudável entre os alunos, além de promover valores como o respeito e a inclusão”, afirmou.