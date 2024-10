Cultura promove ciclo de palestras sobre “Preservação do Patrimônio e Cultivo da Memória”

Texto: Divulgação

Nos dias 16 e 17 de outubro, a Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Cultura e do Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural, realiza o ciclo de palestras “Preservação do Patrimônio e Cultivo da Memória”. O evento que acontece no Espaço Cultural Grande Otelo, na Rua Dimitri Sensaud de Lavaud, 100 – Vila Campesina, é destinado a servidores e público-geral.

Na quarta-feira, 16/10, das 9h às 10h20, Maria Fernanda Curado Coelho vai ministrar a palestra “Preservação de Acervos Audiovisuais”, que abordará as atividades destinadas à preservação e conservação de acervos audiovisuais, por meio de diagnósticos e avaliações de condições climáticas, de modo a garantir sua salvaguarda, acesso e uso. No mesmo dia, das 10h30 às 11h50, Cecília Machado vai discorrer sobre a “Teoria Museológica”, que tratará dos aspectos da interdisciplinaridade da área.

Já na quinta-feira, 17/10, das 9h às 10h20, a palestra ficará por conta de Elisabete Marin Ribas com o tema “Arquivo IEB – USP: celeiro da História e laboratório de formação interdisciplinar”, que buscará apresentar aos interessados, relato sobre os trabalhos de organização de acervos e atendimento ao público, desenvolvidos no Arquivo IEB-USP.

Na sequência, haverá a apresentação de dois projetos. O primeiro “Milton Santos” – IEB (USP), uma parceria estabelecida entre o Instituto Itaú Cultural e o IEB, que garantiu apoio para a realização de ações de estabilização, pequenos reparos, embalagens, classificação, descrição documental e abertura para plena consulta pública, de parte do acervo do professor e geógrafo Milton Santos, mundialmente reconhecido como um dos grandes intelectuais do século XX.

O segundo projeto, “Residência artística no Acervo” – IEB (USP), que desde janeiro de 2024, vem sendo realizado por meio de um convênio entre o Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB-USP) e o Instituto Çarê, e tem como principal objetivo a criação e a produção de um espetáculo cênico-musical intitulado “O diário de André Rebouças”, com artistas e colaboradores da Sá Menina Produtora.