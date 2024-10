Osasco promove a 6ª edição dos Jogos Adaptados da Terceira Idade

Giane Vieira

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) vai promover a 6ª edição dos Jogos Adaptados da Terceira Idade de Osasco (JATIO).

A cerimônia de abertura será no dia 21/10, às 10h, no Ginásio Sebastião Rafael da Silva (Geodésico – Av. Eucalípto, 281 – Cidade das Flores). Após a abertura, terão início as competições de Coreografia e Vôlei Adaptado.

Além da equipe anfitriã, o evento contará com a participação de 22 cidades: ATIS – Solemar, Barueri, Cajamar, Cotia, CE Jd. São Paulo, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Guarulhos, Itapevi, Itaquaquecetuba, Juquitiba, Jundiaí, Jandira, Mauá, Mairiporã, São Paulo, Suzano, Sabino, Taboão da Serra, Terra Preta, Tatuí e Vargem Grande Paulista.

Serão disputadas 14 modalidades: Atletismo, Bocha, Buraco, Tranca, Truco, Coreografia, Damas, Dança de Salão, Dominó, Malha, Tênis, Tênis de Mesa, Vôlei Adaptado e Xadrez.

No ano passado, Osasco conquistou o primeiro lugar, seguida por Praia Grande (segundo) e Barueri (terceiro). “Esse evento é uma tradição em nossa secretaria. Nunca devemos deixar de incentivar e valorizar nossos idosos”, destacou o secretário de Esporte, Thiago Borges.