“Dia D” do Outubro Rosa acontece neste sábado, 19/10, das 9h às 17h

Ação contará com atividades e exames preventivos em 13 unidades de saúde de Osasco.

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde, realiza neste sábado, 19/10, das 9h às 17h, em 13 unidades básicas de saúde do município consultas médicas e coleta do Papanicolau e orientações e apoio com grupos de planejamento familiar.

Confira as 13 UBSs participantes do Dia “D”

1- UBS Francisca Lima de Lira (Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 100 – Portal D’Oeste)

2- UBS José Groff (Avenida Bandeirantes, 550 – Aliança)

3- UBS Darcy Alves Evangelista (Avenida São José, 1189 – Ayrosa)

4- UBS Neide Alves (Rua Ameixeira, 100 – Cidade das Flores)

5- UBS Santa Gema (Rua Albino José Freixeda, 109 – Presidente Altino)

6- UBS Getulino José Dias (Rua Joana Pereira Dias, 75 – Padroeira)

7- UBS José Francisco Rezende (Rua Conceição Scigliano, 195 – Vila Yolanda)

8- UBS Maria Pia (Rua Saturno, 48 – Jardim Santo Antônio)

9- UBS Lia Buarque (Avenida Clovis Assaf, 460 – Conceição)

10- UBS Silvio João (Rua João Florêncio Fontes, 261 – Helena Maria)

11- UBS José Sabino (Rua Luiz Gatti, 344 – Baronesa)

12- UBS José Hilário dos Santos (Rua Amador Bueno, 505 – Piratininga)

13- UBS Raimunda Cavalcante (Rua Profª Adelaide Escobar Bueno, 730 – Munhoz Junior)