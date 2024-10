Judocas de Osasco conquistam medalhas no Campeonato Paulista Aspirante

Giane Vieira

Divulgação

No sábado, 12/10, aconteceu o Campeonato Paulista Aspirante Fase Final de Judô, no Ginásio de Esportes Adib Moysés Dib, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A competição reuniu cerca de 1.800 atletas de 155 agremiações.

A delegação de Osasco, sob a liderança do técnico Ricardo Ozaki, contou com 11 atletas e conquistou três medalhas, sendo uma de prata e duas de bronze. Para chegar na fase final, os judocas se classificaram em três competições anteriores: Paulista Fase Inter, Open Aspirante e Copa São Paulo Aspirante.

O judoca Samuel Elias S. Lourenço conquistou a prata na categoria Sub-15 Meio Médio Masculino. Já Luiza Monique Pavan Paiva (categoria Sub-11 Meio Médio Feminino) e Vinicius S. Andrade (categoria Adulto Pesado) conquistaram a medalha de bronze.

Pyettro Dutra, representante do programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer foi eliminado na terceira luta.

“É um ótimo resultado para nossos jovens atletas, que representam uma nova geração pronta para brilhar nas equipes principais da cidade. Destaco especialmente o Samuel Lourenço, que se destacou ao conquistar medalhas nas últimas quatro competições”, destacou o técnico, Ricardo Ozaki.

“A performance dos atletas demonstra o potencial e a dedicação da equipe de judô de Osasco, que promete continuar a brilhar em futuras competições”, disse o secretário de Esporte, Thiago Borges.