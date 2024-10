Osasco recebe Copa Paulista de Hapkido

Giane Vieira

No último sábado, 19/10, a Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, sediou a Copa Paulista de Hapkido no Ginásio Henrique Alves, localizado no Jardim Baronesa.

O evento contou com a participação de 88 atletas, representando as equipes Army Fight, CT Belts, Equipe Carva, Hapkido Gomes, New Fight, Nozaki e Team Dreb.

Dos participantes, 43 eram de Osasco, incluindo 2 atletas beneficiados pela Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer. Eles se destacaram na competição, conquistando duas medalhas de ouro: Victor, campeão na categoria 85 kg, e Pedro, campeão na categoria 65 kg.

Ao todo, os atletas osasquenses ganharam 43 medalhas, sendo 37 de ouro e 6 de prata. Na classificação por equipes, as osasquenses New Fight ficou em 1º lugar, e Army Fight em 3º lugar. E a equipe de CT Belts, de Praia Grande, em 2º lugar.

“Realizamos uma grande competição e agradeço a todos os atletas e à Secretaria de Esportes de Osasco”, destacou o técnico da New Fight, Edivaldo Peixoto.

“Foi mais um evento de sucesso em nosso município. Parabéns a todos os participantes”, disse o secretário de esporte, Thiago Borges.