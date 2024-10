Atletas de 22 cidades disputam a 6ª edição dos Jogos Adaptados da Terceira Idade

Juliana Oliveira

Foto: Caio Henrique

A 6ª edição dos Jogos Adaptados da Terceira Idade (JATIO), realizada pela Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel), segue com competições até a próxima sexta-feira, 25/10. O evento reúne 1.050 atletas de 22 cidades.

A manhã de quarta-feira, 23/10, foi dinâmica com várias modalidades disputadas de forma simultânea em vários pontos da cidade. Na área de Lazer Antônio Temporim, na Avenida Capistrano de Abreu, 202 – Jaguaribe, por exemplo, aconteceu a disputa de Bocha.

Já o Ginásio Geodésico, avenida dos Eucaliptos, 281 – Cidade das Flores, foi palco das atletas do vôlei adaptado feminino 60 anos. Enquanto isso, no Salão Social do Vila Izabel, ao lado do Ginásio Geodésico, ocorriam as partidas de Buraco. A competição de tênis de mesa reuniu os atletas no Ginásio de Esportes da Associação Cultural e Esportiva Nipo Brasileira (Acenbo), na Rua Acenbo, 100 – Jardim Filipini.

A cerimônia de abertura dos Jogos aconteceu no dia 21/10, no Ginásio do Geodésico. As competições incluem 14 modalidades, como Atletismo, Bocha, Coreografia, Vôlei Adaptado, e Xadrez.

Esse ano, 22 cidades participam dos jogos, representando as seguintes localidades: ATIS – Solemar, Barueri, Cajamar, Cotia, CE JD São Paulo, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Guarulhos, Itapevi, Itaquaquecetuba, Juquitiba, Jundiaí, Jandira, Mauá, Mairiporã, São Paulo, Suzano, Sabino, Taboão da Serra, Terra Preta, Tatuí e Vargem Grande Paulista.