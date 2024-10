Carreta da Mamografia fica no estacionamento da Prefeitura até 09/11

Juliana Oliveira

Caio Henrique Começou na terça-feira, 29/10, no estacionamento da Prefeitura de Osasco (Rua Narciso Sturlini, s/nº – Vila Campesina), o atendimento da Carreta da Mamografia, do programa “Mulheres de Peito”, da Secretaria do Estado de Saúde. A carreta segue em Osasco até dia 09/11, com o serviço móvel de realização de exames para diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama.

Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h, por ordem de chegada. Durante a semana são disponibilizados 50 atendimentos e, aos sábados, 25.

Podem utilizar o serviço mulheres de 50 a 69 anos sem necessidade de pedido médico ou agendamento. Basta apresentar RG e cartão SUS. Já as mulheres com idade entre 35 e 49 anos e acima de 70 anos precisam apresentar o pedido médico do exame, RG e cartão do SUS.

Gildete Souza Santos, 65 anos, moradora do Jardim Piratininga, soube da ação pela internet e aguardava para fazer o exame. Destacou a importância da mamografia e deixou um recado para as demais mulheres. “Tem que fazer o exame que é bom para a saúde”, disse.

Quem também aguardava para fazer a mamografia era Adriana Aparecida Brasil Lopes, 48 anos, moradora do Helena Maria. Tomou conhecimento da ação pelas redes sociais e era a primeira vez que iria fazer o exame. Também reforçou os cuidados que cada mulher precisa ter com a própria saúde. “Se cuidar e fazer esse exame é muito importante”, afirmou.