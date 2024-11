Osasco prepara celebrações e visitação nos Cemitérios para o Dia de Finados

SECOM / PMO

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Serviços e Obras (SSO), organizou os três cemitérios públicos da cidade para receber os visitantes no Dia de Finados, que será celebrado no sábado, 2 de novembro.

Os cemitérios municipais Bela Vista, Santo Antônio e Parque dos Girassóis estarão abertos ao público das 7h às 17h.

As missas no Cemitério Bela Vista ocorrerão na igreja provisória da Catedral de Osasco, situada nos fundos da Catedral, com acesso pelos estacionamentos da Avenida Santo Antônio e da Rua Dom Ercílio Turco. As celebrações religiosas estão programadas para os seguintes horários: 7h, 9h, 12h e 15h. A Santa Missa das 19h30 já integra a liturgia de domingo, solenidade de Todos os Santos.

No Cemitério Parque dos Girassóis, localizado na Rua Parque dos Girassóis, s/n, Jardim Bonança, as missas serão realizadas às 7h30, 9h e 11h.

No Cemitério Jardim Santo Antônio, que se encontra na Avenida Antônio Russo, 175, Jardim Roberto, as missas campais acontecerão às 8h, 10h, 12h, 14h e 16h.

SERVIÇO

Feriado Finados – 2/11

Cemitério do Bela Vista

Rua Diogo Benitez, 400, Vila Osasco

Telefone: 3654-2175

Atendimento todos os dias das 8h às 17h

Cemitério Municipal Santo Antônio

Rua Antônio Russo, 175, Santo Antônio

Telefone: 3655-0447/3591-0468

Atendimento todos os dias das 8h às 17h

Cemitério Parque dos Girassóis

Alameda Parque dos Girassóis, S/N, Bonança

Telefone: 3602-5778

Atendimento todos os dias das 8h às 17h