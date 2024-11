Alunos da rede municipal participam da Olimpíada do Conhecimento em Defesa Civil

Kelly Cerqueira

Fotos: Ivan Cruz

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Osasco, em parceria com a Defesa Civil do Estado de São Paulo e a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil da cidade, realizou no dia 31/10, a ‘Olimpíada do Conhecimento em Defesa Civil’, que tem como objetivo educar e conscientizar a comunidade escolar sobre práticas preventivas em áreas de risco, promovendo a segurança e a redução de acidentes naturais. O evento aconteceu no Centro de Formação de Professores, mês em que é celebrado o dia internacional de Redução de Desastres Naturais (DIRDN).

A competição, que visa desenvolver a percepção de risco e incentivar comportamentos seguros desde a infância, envolveu alunos do 4º e 5º anos de cinco escolas municipais: CEMEIEF Maria Tarsila Fornasaro Melli, EMEFs Saad Bechara, Profa. Olinda Moreira Lemes da Cunha, Alice Rabechini Ferreira e Prof. Alípio da Silva Lavoura.

O secretário de Educação, Cláudio Piteri, destacou que o principal objetivo desta Olimpíada é fortalecer a consciência sobre a importância da percepção de risco no cotidiano e contribuir para a preservação de vidas: “Essas atividades representam um investimento na formação de cidadãos mais preparados e conscientes quanto à segurança comunitária”, concluiu.

Além de envolver os alunos, o programa conta com um curso preparatório direcionado a professores e profissionais envolvidos na execução do projeto. O treinamento abrange temas como a identificação de riscos e a prevenção de desastres, com o intuito de integrar esses conceitos ao dia a dia das crianças e, por consequência, das famílias e da comunidade em geral.

Ao final da Olimpíada, cada escola teve uma turma vencedora, que representou sua unidade na grande final, uma etapa que trouxe muita energia e espírito de equipe entre os colégios participantes. “Iniciativas como essa, que aliam educação e segurança, são fundamentais para promover mudanças de comportamento que impactem positivamente a sociedade”, enfatizou a gerente Silzeni de Angelo Lopes, que coordenou o projeto nas escolas participantes.