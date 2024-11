Prefeito de Osasco é entrevistado em podcast comandado por alunos da rede municipal  

Marco Borba

Eduardo Soares

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, participou segunda-feira, 4/11, na Emeief Renato Fiuza Teles, no Jardim Coneição, na zona Sul, de podcast comandado por alunos do 5º ano do ensino fundamental. Ele respondeu a perguntas de cunho pessoal e de sua vida pública como chefe do Executivo municipal. O podcast é um projeto pedagógico idealizado pela professora de informática Juliana Cristina Costa.

O projeto começou a ser idealizado em fevereiro deste ano com a elaboração do cenário, estruturação, pesquisas para o formato do programa e definição dos 16 alunos que se revezam como apresentadores/entrevistadores de cada podcast, que já está em sua 20ª edição. Os demais alunos participam como espécie de produtores e pensam, por exemplo, em potenciais entrevistados do ambiente escolar ou da comunidade local.

As gravações começaram em junho e as entrevistas, que duram entre 20 e 30 minutos, acontecem uma vez por semana. Ao todo são 75 crianças envolvidas no programa.

“Pensamos no podcast como forma de exercitar a imaginação das crianças e para que conhecessem os funcionários da escola”, explicou Juliana.

No programa já foram entrevistados professores, merendeiras, secretários da escola, coordenadores, pessoas que cuidam da limpeza da unidade e também um líder comunitário que desenvolve projeto social voltado para crianças do Jardim Conceição.

Na entrevista com Rogério Lins os entrevistadores perguntaram, por exemplo, sobre qual foi seu maior desafio como prefeito. Ele respondeu que foi investir na melhoria da qualidade de ensino da cidade (nos últimos oito anos foram desenvolvidos novos projetos e conteúdos pedagógicos em parceria com organizações sociais; alunos e professores do terceiro aos quintos anos receberam notebooks; a prefeitura construiu dezenas de creches e duas unidades do Mundo da Criança, e até o fim do ano deve zerar a fila de espera por vagas; todos os anos disponibiliza gratuitamente uniformes e kit com material escolar, entre outras medidas) e promover a canalização do córrego do Jardim Rochdale, na divisa com o Canaã e Piratininga.

Naquela localidade, na zona Norte da cidade, dezenas de famílias que moravam em casas de palafitas às margens do Braço Morto do Rio Tietê foram removidas e hoje residem em apartamentos no Conjunto Miguel Costa, em Quitaúna.

Lins também foi perguntado sobre seu “maior orgulho” como prefeito, e respondeu: “Foi resgatar o orgulho do osasquense. Quem era de fora (de outras cidades) tinha certo preconceito com a nossa cidade. Falavam que aqui era muito ruim, a cidade era muito perigosa. Hoje a gente percebe que as pessoas se sentem orgulhosas em dizer que moram em Osasco”.

As entrevistas acontecem todas as quartas-feiras na própria escola e vão ao ar na segunda-feira seguinte, a partir das 6h da manhã. As chamadas ou postagens sobre o programa podem ser conferidos no instragram ou no youtube em: @podcastdofiuza.