Talentos de Osasco têm destaque no maior evento de judô do sul do país

Giane Vieira

Divulgação

De 1º a 3 de novembro aconteceu o Meeting Interestadual Interclubes de Judô 2024, na Arena Multiuso do Município de São José, em Santa Catarina. Considerado uma das competições mais tradicionais do país, consolidando-se como o maior evento da região sul do Brasil, reuniu 1,8 mil atletas de São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná.

Osasco foi representada por três atletas: Antonella Chiaccio Oliveira, Pyettro Augusto Dutra da Silva e Valentina França dos Santos, que disputaram nas classes sub-18, sub-13 e sub-11, respectivamente.

O judoca Pyettro Augusto Dutra da Silva é representantes do bolsa atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer.

“Foram ótimos resultados, encerrando o ano dos novos talentos da cidade, uma grande motivação para continuarem treinando”, ressaltou o técnico da equipe, Ricardo Ozaki.

“Parabéns aos nossos judocas, que representaram Osasco com garra em diversos campeonatos ao longo do ano”, enfatizou o secretário de Esporte, Thiago Borges.

Confira os resultados individuais:

Pyettro Augusto Dutra da Silva (bolsa Atleta da Cidade) – campeão

Valentina França dos Santos – medalha de bronze

Antonella Chiacchio Oliveira – classe sub-13 fez 3 lutas, mas não conseguiu medalhas