Osasquenses se destacam em provas de ciclismo

Giane Vieira

Fotos: Divulgação

Nos dias 2 e 3 de novembro, a equipe de ciclistas de Osasco participou de três importantes competições: a Contrarrelógio Individual 2024, o Campeonato Paulista de Montanha e o Desafio Tour do Rio Conservatório.

No primeiro dia aconteceram as provas da Contrarrelógio, em Nazaré Paulista. A etapa única aconteceu em um circuito de 13 km na Estrada do Rio Acima, com a participação de 120 ciclistas de diversas categorias.

Dentre os destaques da equipe osasquense, Fernanda Araújo competiu na categoria Master e terminou em 4º lugar. Matheus Torquetti disputou na categoria Master A2 e finalizou em 5º, enquanto Anderson Albert, também na categoria Master A2, ficou em 7º.

No dia 3, Mairiporã sediou o Campeonato Paulista de Montanha, que contou com cinco categorias. Fernando Santos e Maria Júlia, competindo na categoria Master B2 e Sub-23, respectivamente, brilharam ao conquistarem o 1º lugar em suas provas. Fernando já havia sido campeão nas edições de 2022 e 2023.

Douglas Santos Marques, na categoria Master A1, terminou em 2º lugar, enquanto Pedro Hugo da Silva Santos ficou com a mesma posição, mas na categoria sub-30. Anderson Albert, também na categoria Master A2, finalizou em 7º.

No sábado e domingo, no Rio de Janeiro, foi realizado o Desafio Tour do Rio Conservatório, que também contou com a presença de atletas osasquenses. Vinicius Rossi P1 destacou-se ao conquistar o 1º lugar nas duas provas da categoria Sub-30. Vinicius Francez competiu na categoria Master A2 e terminou em 7º e 6º lugar em suas respectivas provas.

O secretário de Esporte, Thiago Borges, parabenizou os atletas. “São provas desafiadoras no circuito do ciclismo. Nossos representantes são muito competentes e demonstram sua habilidade no pódio”.