Obras de infraestrutura no Jardim Santa Fé melhoram mobilidade

Olga Liotta

Caio Henrique

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Serviços e Obras, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, iniciou a construção de um trecho de pavimentação asfáltica de 1 km na Avenida Dr. Mauro Lindemberg Monteiro, uma das principais vias do Jardim Santa Fé. A obra visa melhorar a mobilidade, acessibilidade e qualidade de vida dos moradores da região, além de garantir maior fluidez no acesso à Rodovia Anhanguera e aos centros logísticos e de distribuição localizados nas proximidades.

O projeto inclui, além da pavimentação, a instalação de drenagem, bocas de lobo, guias e sarjetas. A obra teve início em outubro e tem previsão de conclusão em cerca de 150 dias.

O trabalho de pavimentação será expandido para outras quatro vias da região: a Estrada da Hungria e a Alameda Roraima, além da rua José Pascowitch (trecho km 21 da Raposo Tavares). Também como parte de um pacote de melhorias viárias, a Rua Cecília de Souza Ferreira, no Baronesa, receberá serviços de recapeamento. O processo todo desse pacote de serviços viários tem um prazo final de nove meses para conclusão.

Ao final das obras, os moradores do Jardim Santa Fé contarão com um sistema viário mais eficiente, promovendo maior acessibilidade e melhoria na qualidade de vida da comunidade.